Bourse Zurich: le SMI perd de son élan mais défend la marque des 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse cédait une partie de ses gains vendredi matin, après un départ en trombe qui avait laissé dans le rétroviseur la marque des 9000 points franchie la veille. Jeudi, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé à des records, soutenus par une forte progression des valeurs technologiques et une vague de confiance dans les performances de l'économie américaine. En Suisse, le front des nouvelles d'entreprises était particulièrement dégarni en ce jour de grande échéance Eurex.

Les taxes douanières décrétées par Washington et Pékin pendant la semaine ne devraient finalement pas être aussi importantes que ce qui était craint initialement. "Les Etats-Unis en particulier ont fait preuve de retenue, mais cela était principalement pour laisser à l'administration Trump plus de munitions au cas où cela s'avérerait nécessaire", signalent les analystes de CMC Markets dans leur commentaire matinal.

En France, la croissance du secteur privé a ralenti en septembre pour atteindre son niveau le plus bas depuis décembre 2016, en raison d'un affaiblissement de l'activité dans les services et dans le secteur manufacturier. La croissance économique a bel et bien plafonné à 0,2% au 2e trimestre, selon la dernière évaluation de l'Insee.

Au Japon, l'inflation a connu une petite accélération en août, tout en restant très loin de l'objectif de 2% de la banque centrale (BoJ), qui mène depuis plus de cinq ans une ambitieuse offensive monétaire.

La ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland est attendue à Washington pour de nouvelles négociations avec l'administration Trump pour moderniser l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

A 10h30, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,43% à 9039,71 points, après avoir atteint 9059,29 points dans les premiers échanges. Le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,40% à 1483,02 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,34% à 10'765,31 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 gagnaient du terrain, neuf en perdaient et Novartis faisait du surplace.

En tête du classement, la volatile Aryzta disputait la première place à Richemont (+1,9% chacun), alors que Swatch (+1,5%) restait en embuscade. La veille, les valeurs du luxe avaient terminé dans le wagon de tête, portées par le bond de 5,5% des exportations horlogères en août.

Les bancaires avaient perdu un peu de leur superbe, Credit Suisse s'offrant 1,2%, UBS 1,0% et Julius Bär 0,8%. La veille, elles avaient bouclé en fanfare, profitant à plein régime d'une forte tension sur les taux d'intérêt.

Les poids lourds Nestlé (+0,3%) et Roche (+0,4%) suivaient peu ou prou le mouvement.

Aux avant-postes dans les premiers échanges, Lonza (-1,7%) tenait désormais la lanterne rouge, sans information particulière, derrière Clariant (-1,6%) et Logitech (-0,8%). Le titre du fabricant vaudois de périphériques informatiques est recommandé à l'achat par Research Partners.

Parmi les perdants, Adecco (-0,6%) a vu son objectif de cours sérieusement raboté par Citigroup, qui a revu à la baisse ses projections de croissance et de bénéfices pour le numéro un mondial de l'intérim. La recommandation d'achat reste cependant de mise, au vu de la dépréciation de près de 40% du titre depuis le début de l'année.

Sur le marché élargi, Galenica (-0,4%) a nommé Thomas Szuran à la tête de sa division produits et marques. Le quinquagénaire fera également son entrée à la direction du grossiste bernois en médicaments.

Exane BNP Paribas a entamé la couverture du bon de participation Lindt & Sprüngli (-0,6%) à "underperform". Même si le titre s'échange à des niveaux proches de ses plus hauts historiques, l'analyste met en avant des obstacles d'ordre structurel, en plus des problèmes de croissance.

