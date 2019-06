Bourse Zurich: le SMI perd son élan après avoir franchi les 9900 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note hésitante jeudi. Le SMI, qui avait franchi pour la première fois la barre des 9900 points dans la matinée, affichant un nouveau plus haut historique en séance à 9906,77 points, a perdu de l'allant par la suite. Il a tout de même terminé de justesse dans le vert sur un nouveau plus haut historique en clôture.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée, soutenue par l'envolée des cours du pétrole après une attaque d'origine indéterminée contre des pétroliers en Mer d'Oman. "Les entreprises du secteur de l'énergie dynamisent la hausse des indices", ont signalé les analystes de Wells Fargo.

En cette période de calme relatif sur le front des nouvelles d'entreprises, les investisseurs se sont concentrés sur la Banque nationale suisse (BNS) qui a publié son rapport pour 2019, avant de reconduire sa politique monétaire expansionniste.

L'institut d'émission a au passage abandonné la marge de fluctuation du Libor à trois mois en francs suisses pour instaurer à la place son propre taux directeur, calqué sur le taux Saron ("Swiss average rate overnight").

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a de son côté marginalement étoffé sa projection de croissance pour l'économie helvétique en 2019, à 1,2%, maintenant toutefois celle pour l'an prochain à 1,7%. Le centre zurichois d'études conjoncturelles KOF a quant à lui relevé à 1,6% sa prévision de croissance pour l'année en cours, contre encore 1,0% lors du dernier pointage.

Le SMI a terminé en hausse minime de 0,02% à 9861,83 points, avec un plus haut à 9906,77 et un plus bas à 9841,30. Le SLI a cédé un petit 0,03% à 1508,74 points et le SPI a grignoté 0,04% à 11'913,51 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont progressé et 17 reculé.

Le podium du jour est constitué par Lafargeholcim (+1,7%), Sika (+1,1%) et AMS (+0,9%).

Un peu plus loin, Sonova (+0,8%) a bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours par JPMorgan qui a confirmé "neutral". L'analyste a salué le lancement réussi de la gamme Marvel, qui met un terme à deux années de déception. La base de comparaison étant plutôt modeste, l'expert anticipe par ailleurs une poursuite de la croissance retrouvée lors du second semestre de 2018/19.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,7%) a bien soutenu l'indice. Roche (+0,4%) est resté plus discret et Nestlé (-0,5%) a pesé.

A l'autre extrémité du tableau, le trio des principaux perdants se compose Swatch (-1,2%), Richemont et Lonza (-1,1% chacun).

Les valeurs du luxe n'ont pas profité de l'étude annuelle du cabinet Bain and Co qui fait référence dans le secteur, publiée en fin d'après-midi. Les experts tablent sur une progression de 4-6% du marché mondial du luxe cette année, tirée par les consommateurs chinois, notamment les jeunes générations dont le poids devrait encore s'accroître.

Les bancaires UBS (-0,6%), Julius Bär (-0,3%) et Credit Suisse (-0,2%) ont toutes fini dans le rouge.

ABB (-0,3%) a décroché une commande auprès du principal fournisseur d'énergie coréen (Kepco), à qui il fournira deux stations de conversion à haute tension, pour un montant non dévoilé.

ODDO BHF SCA a entamé la couverture de Zurich Insurance (-0,1% à 336,90 francs suisses) à "neutral" avec un objectif de cours fixé à 350 francs suisses. L'assureur dispose de perspectives claires en matière de génération de liquidités, selon l'analyste qui a salué au passage l'amélioration de la rentabilité dans le segment dommages et accidents.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+0,7%) a remporté une commande de 100 millions d'euros (112,3 millions de francs suisses) en Allemagne. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire livrera 16 rames de type Flirt destinées à la région de Brême. La commande a été passée par Nordwestbahn, une filiale du groupe français Transdev.

Parmi les principaux gagnants du jour, U-blox a bondi de 8,4% après une étude de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

