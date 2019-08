Bourse Zurich: le SMI ploie face aux nouvelles sur le Brexit

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'est reprise un peu mercredi en fin de séance, terminant toutefois dans le rouge. La place zurichoise a souffert après les nouvelles annonces en provenance d'outre-Manche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que les travaux du Parlement seraient suspendus la deuxième semaine de septembre et ce jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit.

A New York, les principaux indices évoluaient en petite hausse dans la matinée, les investisseurs scrutant avec fébrilité la multiplication des indicateurs de récession sur le marché obligataire et la situation politique au Royaume-Uni.

L'annonce de Boris Johnson a pesé sur la livre. Le franc s'est nettement raffermi face à la monnaie britannique, la paire de devises chutant dans l'après-midi à un plus bas à 1,1934 GBP/CHF, avant de remonter à 1,2006.

Les autres tensions géopolitiques n'arrangeaient rien à la situation déjà délicate. "Le moral des investisseurs devient de plus en plus difficile à maintenir, car l'optimisme à l'égard d'une issue positive du différend commercial entre les États-Unis et la Chine s'estompe", ont averti les analystes d'Activtrades.

Le Swiss Market Index (SMI) a terminé en baisse de 0,28% à 9758,19 points, avec un plus haut à 9772,71 et un plus bas à 9670,27 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a abandonné 0,30% à 1476,86 points et le Swiss Performance Index (SPI) a perdu 0,30% à 11'883,15 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 se sont hissées en territoire positif, une (Julius Bär) a fini à l'équilibre et 18 ont clôturé en baisse.

Parmi les rescapés figurent Alcon (+1,5%) qui a nettement accéléré en fin de séance, Vifor (+0,6%) et Lafargeholcim (+0,6%), sans nouvelle particulière.

A l'inverse, la toujours volatile AMS (-2,4%), Temenos (-2,1%) et Lonza (-1,9%) ont enregistré les plus lourdes pertes.

Les mastodontes du SMI ont fini en ordre dispersé, Nestlé (+0,2%) clôturant de justesse dans le vert, tandis que les pharmas Novartis (-0,7%) et Roche (-0,5%) ont perdu du terrain. Le dernier nommé a obtenu l'accès en Suisse pour le médicament Hemlibra, dans l'une des deux principales indications contre l'hémophilie A. Morgan Stanley a par ailleurs abaissé l'objectif de cours de Roche.

Sur le marché élargi, l'assureur Bâloise (-3,2%) a fortement baissé, malgré une performance semestrielle plus qu'honorable.

Le transformateur laitier Emmi a chuté de 6,4%, au terme d'une première moitié d'exercice décevante.

L'exploitant de remontées mécaniques Jungfraubahn a grimpé de 3,6%, après avoir étoffé tant ses recettes que les marges au premier semestre.

al/buc