Bourse Zurich: le SMI plonge après un coup de chaud dans le conflit commercial

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fortement chuté vendredi à la clôture, perdant près de 150 points en séance après une nouvelle flambée des tensions dans le conflit commercial opposant la Chine aux Etats-Unis. Le président américain s'en est aussi pris vertement au patron de la Fed, qu'il accuse de "n'avoir rien fait" pour soutenir l'économie américaine.

Après une première partie de journée relativement sereine, la situation s'est subitemment détériorée sur les marchés, après la décision de la Chine d'introduire de nouveaux droits de douane sur des produits américains.

Le président américain Donald Trump a promis dans la foulée de répondre "dans l'après-midi" à ces nouveaux droits de douane visant 75 milliards d'importations américaines.

Le locataire de la Maison Blanche a aussi versé de l'huile sur le feu en s'en prenant à Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qu'il accuse de brider l'économie américaine. Il a estimé que le haut-dirigeant que le milliardaire a lui-même nommé était "un pire ennemi" que le président chinois Xi Jinping.

A Jackson Hole, M. Powell a promis d'agir pour soutenir l'expansion de l'économie des Etats-Unis. Il a toutefois prévenu que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne dispose pas d'un mode d'emploi tout prêt pour faire face aux tensions commerciales.

Les autres places financières mondiales ont également viré dans le rouge. Les principaux indices de Wall Street évoluaient en forte baisse, tandis qu'en Europe les indices Dax, Cac 40 et FTSE 100 ont fini en baisse.

Cette annonce a provoqué une ruée sur les valeurs considérées comme sûres, à l'instar de l'or, dont le prix de l'once a nettement dépassé 1500 dollars, ainsi que sur le franc qui s'appréciait face à l'euro (1,0890 EUR/CHF) et au dollar (0,9770 USD/CHF).

A la Bourse suisse, le SMI a piqué du nez et clôturé en repli de 0,62% à 9744,98 points, après un plus haut à 9882,25 points et un plus bas à 9735,29 points. Le SLI a perdu 0,77% à 1477,67 points et le SPI a abandonné 0,52% à 11'869,0 points.

Hormis Schindler (+0,8%), les 29 autres valeurs vedettes ont cédé leurs gains.

AMS (-3,9%), Alcon (-3,2%) et Lafargeholcim (-2,2%) ont nettement baissé et terminé en fin de classement dans un contexte hautement volatil. Le géant des produits et dispositifs ophtalmiques est en souffrance depuis qu'il a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi une perte sèche de 390 millions de dollars au 2e trimestre, contre un bénéfice net de 15 millions un an plus tôt.

Hormis Roche (-0,02%) qui a limité les pertes, les deux autres poids lourds Novartis (-0,5%) et Nestlé (-0,4%) ont également nettement cédé du terrain.

Des valeurs technologiques comme Temenos et Logitech (tous les deux -0,1%) ont affiché les moins mauvaises performances.

Sur le marché élargi, le chimiste des peptides Bachem (+7,1%) s'est envolé, surprenant les analystes avec une croissance et une rentabilité inespérée sur les six premiers mois de l'année. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique prévient toutefois que la dynamique risque de s'estomper en fin d'exercice.

Mobilezone (-0,9%) a par contre cédé ses gains en fin de séance, après avoir marginalement étoffé son chiffre d'affaires comme le bénéfice net semestriels et rehausse son ambition en matière d'excédent d'exploitation pour 2019.

U-blox (-8,5%) a creusé ses pertes sur la fin de séance après avoir chuté de plus de 12% en matinée. Le concepteur de puces de communication et de géolocalisation a rendu une copie intermédiaire insatisfaisante à tous égards.

