Bourse Zurich: le SMI plonge, au plus bas depuis le début 2018

Zurich (awp) - Après une ouverture encore positive, la Bourse suisse a résolument pris la direction du sud et terminé en fort recul, dans un marché déserté par les investisseurs. Le SMI a perdu plus de 300 points et a fini un peu au-dessus du plus bas du jour qui constitue aussi un nouveau plus bas de l'année. Pour rappel, le plus haut de l'année en clôture se situe à 9616,38 points atteint le 24 janvier.

A New York, Wall Street, sur des montagnes russes depuis le début de la semaine, reculait de nouveau en matinée après avoir enregistré la veille sa meilleure séance depuis 2009.

Mercredi, le Dow Jones avait fini en hausse de quasi 5%, montant de plus de 1000 points, plus fort gain jamais enregistré. "Le rebond de mercredi a peut-être été historique mais les investisseurs pariant à la hausse doivent encore monter au créneau pour reprendre le contrôle", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

Sans information majeure, le marché est perturbé par l'incertitude sur la croissance mondiale, assombrie par "un épais brouillard de menaces" venant de multiples fronts.

Situation bloquée à Washington

Parallèlement, aux Etats-Unis, la fermeture partielle des administrations se poursuivait pour le sixième jour consécutif sans qu'aucune issue ne semble en vue, Donald Trump continuant à réclamer que le financement d'un mur à la frontière du Mexique soit inclus dans une loi budgétaire, ce à quoi s'opposent les démocrates.

En Suisse, les analystes se montrent à nouveau un peu plus optimistes concernant l'évolution de la conjoncture au cours des six prochains mois. Le baromètre mensuel de Credit Suisse et CFA Society Switzerland (CS CFA) s'est affiché à -22,2 points pour décembre, contre -42,3 le mois précédent.

Le SMI a terminé en baisse de 2,63% à 8195,64 points, avec un plus bas à 8138,56 et un plus haut à 8472,64. Le SLI a abandonné 2,29% à 1259,89 points et le SPI 2,40% à 9576,69 points. Sur les 30 valeurs vedettes, deux seulement, Temenos (+1,8%) et Sonova (+1,0%) ont fini dans le vert.

Les plus gros perdants du jour sont AMS (-5,9%), Julius Bär (-3,9%) et Nestlé (-3,8%). Les deux autres poids lourds Roche (-3,2%) et Novartis (-2,0%) n'ont pas échappé à la tendance. Il en est allé de même pour les deux autres bancaires: Credit Suisse a reculé de 2,5% et UBS de 2,2%.

Gros contrat pour Implenia

Sur le marché élargi, le front des nouvelles est resté anémique. Straumann (-0,6%) a réglé un différend avec Nobel Biocare aux Etats-Unis sur des brevets.

Implenia (-1,2%) a décroché, avec son partenaire Hochtief, un contrat de près de 400 millions d'euros (440 millions de francs suisses) pour la construction du deuxième tracé principal du RER de Munich. Leclanché (-0,3%) se positionne pour capitaliser sur le marché en forte croissance du stockage d'énergie à grande échelle. Le groupe vaudois achève l'installation de 100 MWh de projets dans le monde, qui accélèrent l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

Le spécialiste des solutions de cybersécurité Wisekey (-2,8%) a signé un accord définitif pour la cession de certaines activités de sa filiale Quovadis à l'émetteur américain de certificats numériques Digicert, opération annoncée en octobre. Parmi les gagnants, Orascom Development Holding (+0,3%) a finalisé la cession de plusieurs hôtels et d'un terrain en Egypte, récoltant pour cette opération 22,5 millions de francs suisses.

