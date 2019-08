Bourse Zurich: le SMI plonge et termine de peu sous les 9600 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement reculé lundi, chahutée par les diverses (mauvaises) informations géopolitiques autour de la planète. Le SMI a longtemps résisté au-dessus de la barre des 9600 points, avant de lâcher prise pour finir juste sous ce niveau. Les autres places européennes ont aussi nettement fléchi.

A New York, Wall Street reculait nettement aussi en matinée, plombée par le conflit commercial entre Chine et Etats-Unis et par la baisse de la devise chinoise. "Ce recul témoigne du fait qu'un accord commercial au cours du prochain trimestre n'est sans doute pas à l'ordre du jour. Cela prouve que les deux parties sont vraiment éloignées", a estimé Jack Ablin de Cresset Wealth Advisors.

Le yuan onshore est tombé à 7,0520 yuans pour un dollar pour la première fois en onze ans, tandis que le yuan offshore, plus libre, a atteint en début d'échanges asiatiques 7,1114 yuans pour un dollar, pour la première fois depuis 2010.

Donald Trump a, sans surprise, réagi en dénonçant sur Twitter une "manipulation de la monnaie". "Cette violation majeure affaiblira considérablement la Chine avec le temps", a-t-il ajouté.

Le président américain s'en est également pris à la Réserve fédérale américaine (Fed), qu'il accuse d'avoir été trop timorée en diminuant ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage (0,25%) la semaine dernière, une baisse qu'il juge insuffisante pour stimuler l'économie américaine.

Dans ce climat d'incertitudes, le franc s'est encore renforcé par rapport à la monnaie unique européenne, et est repassé sous la barre des 1,09 franc pour un euro pour la première fois depuis mi-2017.

Au niveau économique, la confiance des consommateurs s'apparentait en juillet à un "optimisme modéré", selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Commerce de détail et hôtellerie ont relevé la tête en juin.

Le SMI a terminé en baisse de 2,09% à 9598,47 points, avec un plus bas à 9563,48 et un plus haut à 9739,47. Le SLI a cédé 2,30% à 1462,76 points et le SPI 2,09% à 11'687,61 points. Les 30 valeurs vedettes ont terminé dans le rouge.

Les valeurs du luxe Richemont (-6,7%) et Swatch (-3,9%) ont fait parmi les pires performances du jour, avec Temenos (-4,3%) et les technos Logitech (-4,1%) et AMS (-2,5%). Le luxe et la techno sont particulièrement sujettes aux accès de toux du marché chinois.

A l'autre bout du classement, la défensive Swisscom (-0,5%) s'en est le mieux tiré et est la seule à avoir perdu moins de 1%. UBS (-1,2%), SGS et Roche (chacune -1,3%) et Novartis (-1,5%) ont relativement bien résisté.

Les autres bancaires Credit Suisse (-2,3%) et Julius Bär (-2,7%) n'ont pas échappé à la tendance.

Roche a revendiqué un nouveau succès en recherches cliniques de phase III pour son anticancéreux Tecentriq (atezolizumab), combiné à une chimiothérapie à base de platine. Cette étude a mis en lumière une réduction significative en première ligne de traitement du risque de décès ou de progression du cancer de la vessie, localement avancé ou métastatique, par rapport à la seule chimiothérapie.

Swiss Re (-1,8%) a annoncé l'acquisition par sa filiale britannique ReAssure - dont le réassureur entend se désengager - de portefeuilles fermés pour l'équivalent d'un demi-milliard de francs suisses. L'opération permettra à ReAssure de porter à 4,5 millions le nombre de ses polices d'assurance, pour une fortune sous gestion de 81 milliards de livres.

Sur le marché élargi, Ascom (-16,9%) a annoncé prendre congé de son directeur général Holger Cordes, après un premier semestre qualifié de "décevant" par le groupe zougois. La présidente du conseil d'administration Jeannine Pilloud comblera dans l'immédiat la vacance à la tête de l'exécutif.

Le concepteur de solutions de convoyage Interroll (-4,9%) a bouclé les six premiers mois de l'année sur une performance convaincante, mais anticipe un enrayement de la dynamique sur la seconde moitié.

Le spécialiste de la climatisation Belimo (-4,7%) a augmenté ses ventes et son bénéfice au 1er semestre et se dit confiant pour le reste de l'exercice.

rp/ck