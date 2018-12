Bourse Zurich: le SMI positive avant les fêtes de fin d'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter jeudi de finir 2018 sur un rebond, pour l'avant-dernière séance de l'année. La place zurichoise pourrait profiter du vent d'optimisme qui a flotté la veille à Wall Street. Les indices new-yorkais ont en effet enregistré mercredi leur meilleure performance depuis 2009.

Cette progression était cependant surtout due à un rebond technique, après une période particulièrement chaotique à Wall Street.

"Les marchés européens devraient ouvrir en très forte hausse ce matin dans le sillage de la progression record (en termes de points) du Dow Jones", ont prophétisé les analystes de Mirabaud Securities.

Du côté des spécialistes d'UBS, ces derniers ont estimé que "l'attention des investisseurs a semblé se porter principalement sur Washington", où le président Donald Trump cherche à remplacer le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. "Les investisseurs ont été surpris par la tentative du Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin de rassurer les marchés quant à la liquidité des banques", ont-ils ajouté.

A la Bourse suisse vers 08h12, le SMI s'annonçait en hausse de 0,38% à 8449,55 points. L'ensemble des valeurs vedettes se paraît de vert à l'approche des célébrations de fin d'année et d'un marché déserté par les intervenants.

Dans ce contexte, les nouvelles d'entreprises susceptibles de faire bouger les cours étaient une denrée rare.

Les bancaires Credit Suisse et UBS (tous les deux +0,5%) avançaient un peu plus vite que le Swiss Market Index, alors que les trois poids lourds Nestlé (+0,3%), Novartis (+0,4%) et Roche (+0,3%) évoluaient avec la tendance générale.

Des cycliques comme ABB et Adecco (tous les deux +0,5%) s'annonçaient aussi en progression.

L'évolution était tout aussi homogène sur le marché élargi. Straumann (+0,4%) a réglé un différend avec Nobel Biocare aux Etats-Unis sur des brevets.

al/op