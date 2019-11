Bourse Zurich: le SMI poursuit sa chasse aux records historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur sa lancée mercredi. Le SMI, qui avait inscrit un nouveau plus haut historique de séance vers la fin de la matinée, a par la suite repris un peu son souffle, pour finir sur un nouveau sommet historique de clôture.

A New York, Wall Street les indices divergeaient en matinée après une série de bons indicateurs sur l'économie américaine et à la veille du jour férié de Thanksgiving.

La croissance de l'économie américaine au troisième trimestre a été révisée en hausse à 2,1% en rythme annuel, selon une nouvelle estimation du gouvernement. Les commandes de biens durables ont, de leur côté, légèrement rebondi en octobre, contrairement aux attentes des analystes.

Cette série de statistiques "est meilleure que prévu", a observé Christopher Low, de FTN Financial. "Mais c'est moins un signe de solidité que la confirmation que l'économie piétine", a-t-il ajouté. "Dans l'ensemble, ce ne sont certainement pas des mauvaises nouvelles, mais il n'y a pas de quoi s'exciter non plus", selon cet expert.

Le SMI a fini sur un gain de 0,21% à 10'529,26 points avec un plus haut à 10'544,04 points et un plus bas à 10'501,17 points. Le SLI a gagné 0,28% à 1618,09 points et le SPI 0,24% à 12'714,90 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé, cinq reculé et Sika a fini inchangé.

AMS (+1,6%), Partners Group (+1,5%) et Richemont (+1,3%) se partagent le podium.

Julius Bär (+1,1%) a pris la médaille de chocolat.

Les deux autres bancaires Credit Suisse (+0,8%) et UBS (+0,5%) ont aussi pris de l'altitude. Les deux grandes banques devront prévoir 24 milliards de francs suisses de fonds supplémentaires pour absorber les pertes, a décidé le Conseil fédéral.

Swiss Life (+0,6%) a rapporté une envolée de 87% de la valeur du portefeuille de son fonds immobilier au cours de l'exercice 2018/19, le premier depuis sa cotation. Fin septembre, ce véhicule d'investissement comptait 88 immeubles en portefeuille d'une valeur de 1,26 milliard de francs suisses, en hausse de 87% sur un an.

Vifor Pharma (+0,8%) a poursuivi sur sa lancée de la veille. Credit Suisse a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste souligne le bien-fondé de la stratégie de licence du laboratoire saint-gallois et salue les dernières données d'étude présentées.

ABB (+0,2%) a décroché une commande pour la livraison de stations de recharge pour des véhicules électriques en Suède, pour un montant tenu confidentiel.

Givaudan (+0,2%) a inauguré l'extension de son site chinois de Nantong, mis en service au printemps 2015 et dont la capacité de production a été doublée moyennant un volume d'investissement de 30 millions de francs suisses.

A l'autre extrémité du tableau, Lonza (-1,0%) a terminé lanterne rouge derrière Adecco (-0,6%) et Roche (-0,5%).

Le biochimiste rhénan a annoncé mardi soir un accord de production avec le schwyzois Dinaqor, aux termes duquel il fournira un soutien préclinique, clinique et commercial pour la production du candidat Dina-001.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+0,4%) et Novartis (+0,6%) ont gagné du terrain.

Sur le marché élargi, Kudelski (+8,4%) a pleinement profité de l'annonce mardi soir d'une collaboration avec le géant américain Microsoft. La plateforme sécurisée pour l'internet des objets du groupe vaudois sera intégrée au nuage ("cloud") Azure IoT du géant américain.

Aevis (-0,7%) anticipe que le portefeuille de sa filiale Swiss Hotel Properties devrait atteindre le demi-milliard de francs suisses au 1er janvier, pour des revenus locatifs annuels projetés à 20 millions.

Ems-Chemie (-0,6%) a trouvé un repreneur pour sa filiale tchèque Ems-Patvag, spécialisée dans les déclencheurs d'airbags. L'acheteur est l'autrichien Hirtenberger, pour un prix tenu confidentiel.

Implenia (-0,3%) a désigné Christian Späth pour prendre la succession de René Kotacka à la tête de sa division Génie civil à compter du début de l'année prochaine.

Stadler (-0,2%) a décroché une nouvelle commande en Azerbaïdjan pour un volume de 115 millions d'euros.

rp/al