Bourse Zurich: le SMI poursuit sa hausse dans un marché fébrile

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sur sa tendance haussière vendredi à l'approche de midi, après une ouverture timide. Les tensions commerciales et politiques, essentiellement entre Washington et Pékin, refroidissaient cependant toujours les ardeurs des investisseurs. En Suisse, hormis des nouvelles pour Julius Bär et GAM, le front des annonces d'entreprises était clairsemé.

La Bourse de New York a terminé en nette baisse jeudi soir, rattrapée par la montée des tensions sino-américaines qui se cristallisent autour du géant chinois des télécoms Huawei et son éventuel impact sur l'économie.

Des statistiques économiques moroses et un effondrement du prix du baril de pétrole ont également précipité Wall Street à la baisse, ont rappelé les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

Les marchés étaient partagés entre espoir et crainte, selon les spécialistes de CMC Markets. Alors que d'aucuns empochaient leurs bénéfices pour ne pas rester exposés aux aléas de la politique venteuse de la Maison Blanche, d'autres continuaient à espérer une montée des cours et une poursuite du rally boursier lancé depuis le début de l'année.

A la Bourse suisse à 10h49, l'indice vedette SMI accélérait de 0,74% à 9665,53 points, tandis que le SLI prenait 0,62% à 1485,36 points. Le SPI gagnait 0,63% à 11'680,64 points. Huit des 30 valeurs vedettes cédaient leurs gains.

Sonova (-1,1%) affichait les plus importantes pertes, pénalisé par des abaissements d'objectifs de cours.

Julius Bär (-0,9%) venait juste derrière. Selon l'agence Bloomberg, le gestionnaire de fortune aurait établi une liste de potentiels successeurs à l'actuel directeur général Bernhard Hodler. La banque zurichoise pourrait faire une annonce au troisième trimestre.

Julius Bär a par ailleurs indiqué avoir enregistré une nette croissance de sa masse sous gestion sur les quatre premiers mois de l'année. La banque a attiré des nouveaux fonds, à des niveaux toutefois plus faibles que prévu.

Les deux autres bancaires UBS (+0,7%) et Credit Suisse (+0,7%) étaient par contre recherchés par les investisseurs.

Parmi les autres "blue chips" à céder leurs gains, figuraient Partners Group (-0,4%), Kühne+Nagel (-0,3%) et Swatch (-0,2%).

Sur les trois poids lourds de la cote, Nestlé (-0,1%) baissait modestement, tandis que Novartis (+1,8%) et Roche (+0,7%) progressaient. Les deux laboratoires profitaient de relèvements de leurs objectifs de cours.

Hormis Novartis qui s'inscrivait dans le haut du tableau, les assureurs Swiss Life (+1,7%) et Swiss Re (+1,6%) caracolaient aussi en tête.

Sur le marché élargi, GAM (+9,0%) accélérait la cadence après avoir déjà été recherché en matinée. Le groupe était plébiscité grâce à l'arrivée du nouvel actionnaire SFM UK, qui détient désormais une participation de 3% dans le gestionnaire d'actifs zurichois. SFM est un véhicule d'investissement de George Soros.

Valora (+4,2%) était également recherché, porté par une augmentation d'objectif de cours et de recommandation par Baader Helvea.

Bobst (+2,3%) et Santhera (+2,2%) gagnaient aussi du terrain. Le laboratoire rhénan Santhera a conclu jeudi avec son homologue parmesan Chiesi Farmaceutici un accord de licence qui pourra lui rapporter jusqu'à 105 millions de francs suisses.

Airopack (-63,5%) s'effondrait par contre, après avoir annoncé qu'il allait quitter la Bourse suisse.

Ypsomed (-2,5%) cédait ses gains, au lendemain de ses résultats annuels.

al/jh