Bourse Zurich: le SMI poursuit sa remontée

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait son ascension lundi en fin de matinée, portée par la bonne santé de Wall Street. La séance de lundi était cependant très calme et marquait une pause avant la poursuite de la saison des résultats semestriels sur le marché élargi.

La Bourse de New York a terminé dans le vert vendredi soir, emmenant le Nasdaq et le S&P 500 à des niveaux inédits à la faveur de la performance d'Apple et d'indicateurs solides sur l'économie américaine.

"Aujourd'hui, pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais nous surveillerons tout de même les statistiques de l'activité dans la région de Chicago", a résumé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

A 10h37, le SMI accélérait de 1,21% à 10'340,59 points, tandis que l'indice SLI progressait de 1,32% à 1575,73 points. Le SPI montait de 1,13% à 12'868,56 points.

La totalité des valeurs vedettes poursuivaient leur progression, toujours emmenées par les valeurs technologiques AMS (+4,1%) et Temenos (+3,3%), ainsi que les spécialistes de la chimie-pharmacie Lonza (+2,2%) et Vifor (+2,0%).

Les trois poids lourds de la cote Nestlé (+0,5%), Roche (+1,5%) et Novartis (+1,1%) accéléraient aussi la cadence. Le patron de Novartis, Vasant Narasimhan, a indiqué au journal Neue Zürcher Zeitung (NZZ) qu'un retour au développement des vaccins, malgré les besoins contre le Covid-19 et d'autres nouvelles maladies virales potentielles, était hors de question.

Samedi, Novartis a par ailleurs annoncé l'échec de son traitement immuno-oncologique expérimental spartalizumab (PDR001). En combinaison avec Tafinlar et Mekinist, le produit n'a pas atteint les objectifs en phase III. Novartis va maintenant tester la substance en combinaison avec d'autres anticancéreux.

Hormis Nestlé, les plus faibles progressions étaient enregistrées par Swatch (+0,6%), Credit Suisse (+0,7%) et Lafargeholcim (+0,7%).

Sur le marché élargi, Sulzer (+4,3%) accentuait nettement ses gains, après avoir annoncé l'acquisition du groupe allemand Haselmeier pour 100 millions d'euros.

Aluflexpack (+0,9%) modérait par contre quelque peu sa progression. Le groupe a affiché au premier semestre des ventes et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) en hausse sur un an et réaffirme ses objectifs pour le reste de l'année.

Flughafen Zürich (+5,1%) était porté par le relèvement de son objectif de cours à 154 francs suisses, contre 140 francs suisses précédemment, par RBC.

Comet (+6,7%) et U-Blox (+0,8%) évoluaient en hausse, alors que les analystes d'UBS ont augmenté leurs objectifs de cours à respectivement 177 et 61 francs suisses.

Bachem (+8,1%) poursuivait son envolée, après avoir clôturé vendredi soir sur un bon de 17,5%. Le chimiste bâlois a affiché une solide performance à l'issue du premier semestre.

