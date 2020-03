Bourse Zurich: le SMI poursuit son rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait mardi sur le solide rebond de la veille, portée par les espoirs de voir les banques centrales soutenir l'économie mondiale chancelante en raison de l'épidémie de coronavirus. En Suisse, les résultats d'entreprises retenaient l'attention.

Wall Street a rebondi de façon spectaculaire lundi soir, les investisseurs américains anticipant une initiative des instituts d'émission pour compenser le trou d'air causé par l'épidémie de coronavirus.

Les banquiers centraux et ministres des Finances du G7 vont en effet s'entretenir mardi au téléphone pour coordonner leur action face à l'impact du nouveau coronavirus, qui menace de freiner brutalement l'économie mondiale.

Selon l'OCDE, la croissance mondiale ne devrait pas dépasser 2,4% cette année et l'économie planétaire pourrait même connaître une récession au premier trimestre à cause de l'épidémie.

"Les raisons de la hausse ont été à mettre sur le compte d'un rebond technique, de rachats de positions vendeuses ("short squeeze") et d'espoirs que les banques centrales et le Fond Monétaire International (FMI) agissent rapidement", relève John Plassard, de Mirabaud Securities.

L'épidémie de coronavirus a dépassé lundi les 3000 morts et connaît une accélération hors de Chine, notamment aux Etats-Unis, qui étaient jusqu'ici très préservés.

A 09h19, le SMI bondissait de 2,17% à 10'168,62 points, tandis que le SLI gagnait 2,38% à 1553,72 points soutenu par la quasi-totalité des 30 valeurs vedettes. L'indice du marché élargi SPI montait de 2,89% à 12'394,89 points.

Novartis (-0,1%) faisait partie des rares valeurs à reculer, le titre étant traité hors dividende.

Les deux autres poids lourds de la cote Nestlé (+3,2%) et Roche (+2,7%) avançaient par contre fortement. Le dernier nommé a décroché auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) une désignation de percée thérapeutique pour l'Esbriet contre le cancer du poumon interstitiel inclassifiable.

La volatile AMS (-0,4%) était le seul autre "blue chip" à céder ses gains.

Logitech (+2,2%) inversait la tendance négative d'avant-Bourse. Le fabricant de périphériques informatiques a pourtant revu à la baisse ses ambitions 2019/20, en raison des conséquences à court terme du coronavirus.

Les plus fortes progression étaient enregistrées par Lonza (+3,6%), Temenos (+3,6%) et Sika (+3,4%), tandis que les bancaires Credit Suisse (+2,5%) et UBS (+2,8%) accéléraient aussi nettement. Le patron de la banque aux trois clés Sergio Ermotti a été proposé à la présidence du réassureur Swiss Re (+2,2%).

Le marché élargi bruissait de résultats annuels, avec ceux notamment d'Oerlikon (-0,4%), VAT (+2,2%), Forbo (+4,8%) et Lindt&Sprüngli (N +4,5%, BP +4,8%).

al/buc