Bourse Zurich: le SMI proche des 9200 points, Oerlikon en vedette

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note positive mardi en fin de matinée. Le SMI se rapprochait des 9200 points. La saison des résultats s'est poursuivie avec les chiffres de quelques entreprises du marché élargi, dont Oerlikon, particulièrement recherché, tenait la vedette.

Dans une note, un analyste de London Capital Group a relevé que "les marchés actions sont un peu plus fermes ce mardi, mais il n'y a pas beaucoup de force de conviction derrière cette hausse". Car comme les semaines précédentes, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine demeurent sur le devant de la scène, même si les investisseurs semblaient vouloir les mettre entre parenthèses.

Par ailleurs, l'administration Trump a rétabli mardi unilatéralement de sévères sanctions économiques contre l'Iran, qui avaient été levées après l'accord historique sur le nucléaire conclu en 2015 avec les grandes puissances et dénoncé en mai par le président américain.

Au niveau économique, les réserves de devises de la Banque nationale suisse (BNS) ont enregistré une hausse en juillet de 1,5 milliards de francs suisses. A la fin du mois sous revue, elles ont atteint 749,74 milliards de francs suisses, contre 748,21 milliards fin juin.

Sur le plan international, en Allemagne, la production industrielle a reculé de 0,9% en en juin sur un mois et l'excédent commercial a diminué à 19,3 milliards d'euros.

En France, le déficit commercial s'est creusé légèrement en juin, atteignant 6,2 milliards d'euros contre 6 milliards le mois précédent.

Au Japon, la consommation des ménages a diminué de 1,2% en juin sur un an, alignant son cinquième mois dans le rouge, même si le recul a été moindre qu'en mai (-3,9%).

Aux Etats-Unis, on attend en soirée (heure suisse) les crédits à la consommation en juin.

Vers 10h45, le SMI gagnait 0,46% à 9191,54 points, tout proche du plus haut à 9191,80 et avec un plus bas à 9151,86. Le SLI prenait 0,53% à 1503,61 points et le SPI 0,46% à 10'942,45 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 montaient, 5 reculaient et Roche était stable.

Le podium provisoire se composait d'ABB et Bâloise (chacun +1,2%) et Adecco (+1,1%)

Avant les chiffres mercredi, Vifor prenait 0,9%. Adecco et Zurich (+0,9%) dévoileront leurs données jeudi.

Aux bancaires, Credit Suisse montait de 0,9%, UBS et Julius Bär de 0,8% chacune.

Dans le camp des poids lourds, à part Roche (stable), Novartis prenait 0,5% et Nestlé 0,2%.

Dans le camp des perdants Aryzta (-0,3%) tenait la lanterne rouge. Kühne+Nagel et SGS cédaient chacun 0,2%. Selon des courtiers, SGS souffrait des résultats décevants de son concurrent britannique Intertek.

Sur le marché élargi, Oerlikon (+9,9%) faisait largement la meilleure performance du SPI. Le groupe zurichois a affiché de solides résultats au premier semestre. Les entrées de commandes se sont notamment envolées, laissant augurer d'une solide activité, ainsi que la rentabilité. La direction a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Dans leur commentaire, les analystes de Baader Helvea ont relevé que "le processus de transformation d'Oerlikon reste impressionnant, non seulement grâce au rebond cyclique et structurel (...), mais aussi grâce à des ajustements du portefeuille et la créativité avec la sortie des activités Drive Systems".

La Banque cantonale de Genève (+2,2%) a signé une bonne performance au premier semestre, enregistrant des croissances marquées dans ses deux principales activités. Le groupe a dégagé un résultat en forte hausse. La somme du bilan affiche un léger repli.

Swissquote (+1,3%) a annoncé le rachat de l'établissement luxembourgeois Internaxx Bank pour 27,7 millions d'euros. Avec cette acquisition, la banque en ligne vaudoise s'assure un accès au marché européen, relève-t-elle dans un communiqué.

Galenica (-1,3%) a vu son résultat et sa rentabilité - hors effets exceptionnels - augmenter au cours des six premiers mois de l'année, et ce malgré des recettes quasiment stagnantes en raison de baisses de prix des médicaments plus importantes qu'annoncé. Si Vontobel a été impressionné par le bond du résultat opérationnel, la BC de Zurich note que les conditions cadre dans lesquelles évolue le groupe ne sont pas appelées à s'assouplir.

