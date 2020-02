Bourse Zurich: le SMI progresse malgré la menace du coronavirus

Zurich (awp) - La Bourse suisse a réussi à renforcer ses gains à l'approche de la mi-journée vendredi, faisant pour le moment fi des inquiétudes croissantes sur l'impact du coronavirus au niveau la conjoncture mondiale. La révision à la hausse des cas de contaminations à ce nouveau virus en Chine a plombé l'ambiance à Wall Street qui a terminé jeudi sur une baisse.

Il y a beaucoup d'incertitudes autour du coronavirus. Personne ne sait réellement la gravité de l'épidémie et jusqu'à quel point celle-ci pourrait se propager", observe Nate Thooft, de Manulife Asset Management.

La Chine a annoncé jeudi plus de 15'000 contaminations supplémentaires par le coronavirus. Cette hausse record est attribuée à une nouvelle définition plus large des cas d'infection, dépeignant une épidémie plus grave que rapporté jusqu'à présent.

Quelques données macroéconomiques en provenance des Etats-Unis pourront également animer les marchés cet après-midi.

L'économie allemande a fini l'année 2019 en stagnation, toujours affectée par l'industrie. La croissance annuelle de l'an dernier a elle été confirmée à 0,6%, ce qui reste la pire performance depuis 2013, tandis que le premier trimestre 2020 s'annonce compliqué avec les effets attendus de l'épidémie du nouveau coronavirus.

A 11h00, le SMI prenait 0,27% à 11'120,2 points, le SLI 0,20% à 1708,97 points tandis que le SPI avançait de 0,31% à 13'398 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, sept trinquaient, ABB était stable et 22 prenaient des points.

Schindler (-2,7%), lanterne rouge, a enregistré un bénéfice net en repli pour 2019, inférieur aux attentes des marchés. Le conseil d'administration proposera cependant un dividende inchangé de 4 francs suisses par titre.

Le tableau des grands perdants se composait également de la volatile AMS (-1,4%) et de Lonza (-0,9%).

Roche (-0,6%) pesait sur l'indice vedette alors que le géant pharmaceutique a obtenu une homologation en Chine pour son anticancéreux Tecentriq (atezolizumab), en combinaison avec une chimiothérapie, dans l'indication en première ligne de traitement contre le cancer du poumon à petites cellules à un stade étendu.

Novartis (+0,2% ) était passé du bon côté tandis que Nestlé (+1,2%) affichait la meilleure performance, au lendemain toutefois d'une journée noire pour le géant alimentaire.

LafargeHolcim et Sonova (+0,8% chacun) figuraient aussi sur le podium sans information particulière.

SGS (+0,2%) prévoit le rachat de ses propres titres pour un montant allant jusqu'à 200 millions de francs suisses, ce qui représente environ 1% de son capital-actions.

Les bancaires avaient également les faveurs des investisseurs: Credit Suisse prenait 0,9%, UBS 0,3% et Julius Bär 0,2%.

Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, souhaiterait quitter la grande banque cette année et l'a fait savoir à la direction, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg qui s'appuie sur des sources proches du dossier. L'établissement aurait déjà commencé à chercher un successeur en interne et en externe.

Au niveau du marché élargi, LM holding (+2,8%) a publié ses résultats annuels en forte croissance.

lk/jh/fr