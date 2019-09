Bourse Zurich: le SMI ralentit après la statu quo de la BNS

Zurich (awp) - La Bourse suisse ralentissait la cadence jeudi matin, après la décision de la BNS de maintenir ses taux directeurs inchangés. Après la Réserve fédérale américaine la veille et le statu quo de son homologue japonaise jeudi matin, ce sera encore au tour de la Banque d'Angleterre de divulguer sa stratégie.

La Banque nationale suisse (BNS) a conservé le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue à -0,75%, tout comme le taux directeur propre de l'institut d'émission, introduit en juin. Cette dernière a cependant raboté ses prévisions de croissance entre 0,5% et 1% cette année, contre "environ" 1,5% lors des précédentes estimations en juin.

S'il n'y a pas de surprise au niveau des taux, la BNS "fait relâcher la pression sur le secteur bancaire en adaptant la base de calcul pour le prélèvement de l'intérêt négatif sur les avoirs à vue", ont estimé les spécialistes de VP Bank.

"Comme le franc s'était légèrement relâché par rapport à l'euro, il n'y avait pas de besoin immédiat d'intervention" de la part de la BNS, ont ajouté les économistes.

Après l'abaissement des taux par la BCE jeudi dernier et la Fed mercredi soir, la Banque du Japon (BoJ) a conservé jeudi matin sa politique monétaire déjà très accommodante. Reste à voir ce que décidera dans l'après-midi son homologue britannique (BoE) en pleine turpitude sur le Brexit.

A 10h44, le SMI progressait de 0,19% à 10'038,27 points, se reprenant d'un plongeon passager en territoire négatif. Le SLI s'adjugeait 0,40% à 1543,81 points et le SPI prenait 0,13% à 12'169,19 points. Sur les 30 valeurs vedettes, six reculaient, deux étaient stables et 22 montaient.

Les bancaires et les valeurs du luxe se plaçaient en tête de classement. Richemont (+1,6%) et Swatch (+1,5%) étaient recherchées, profitant d'une légère hausse des exportations horlogères helvétiques en août.

Les bancaires Credit Suisse (+1,6%), Julius Bär (+1,4%) et UBS (+1,4%) avançaient également, rassurées par l'adaptation de la base de calcul pour le prélèvement de l'intérêt négatif par la BNS. L'intérêt négatif continue à être prélevé sur la part des avoirs à vue des banques à la BNS qui dépasse un certain montant exonéré. Cependant, ce dernier est dorénavant actualisé chaque mois pour refléter l'évolution dans le temps du bilan des banques.

Clariant (+0,5%) rebondissait, après avoir été pénalisé à l'ouverture par une amende de 750'000 francs suisses infligée par le régulateur de la Bourse suisse. Ce dernier a sanctionné le chimiste bâlois pour avoir fourni à la télévision publique alémanique des informations susceptibles d'influencer le cours du titre.

Les poids lourds Nestlé (-0,6%), Novartis (-0,2%) et Roche (-0,1%) pointaient tous vers le bas, pesant sur l'indice vedette. Novartis a dévoilé de nouvelles données sur l'efficacité de la thérapie génique Zolgensma.

Alcon (-0,7%) subissait les plus lourdes pertes.

Sur le marché élargi, MCH (+0,4%) réagissait positivement à la poursuite des efforts de restructuration. Le groupe évalue les différentes options stratégiques de sa division "live marketing solutions", dont une vente.

BKW (+0,4%) a racheté Swisspro Group pour donner naissance à "un leader suisse" des solutions complètes dans l'électrotechnique, la communication et l'automation des bâtiments.

Parmi les autres titres de l'indice SPI à afficher de fortes variations se trouvaient Leclanché (-2,5%) et Polyphor (-2,4%), ainsi que Meyer Burger (+4,5%) et Newron (+3,4%).

al/vj