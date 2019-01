Bourse Zurich: le SMI ralentit la cadence

Zurich (awp) - La Bourse suisse cédait quelque peu ses gains mais restait dans le vert vendredi en fin de matinée. La lourde chute de Wall Street jeudi soir était contrebalancée par des informations positives en provenance de Chine. En Europe, les données étaient plus mitigées.

La place new-yorkaise a terminé en nette baisse, affectée par la pire séance d'Apple depuis six ans sur fond de ralentissement économique en Chine et plombée par un indicateur manufacturier américain décevant.

Hormis la débâcle d'Apple (-9%), "un très mauvais indice manufacturier américain (...) laisse des interrogations concernant la vigueur économique mondiale et américaine", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

La confirmation de négociations sino-américaines sur l'épineux dossier du commerce international et une nouvelle hausse de l'activité dans les services en décembre dans l'Empire du Milieu apportaient un peu de baume au coeur des investisseurs, ont estimé les spécialistes de CMC Markets.

En Europe, la situation était plus mitigée. La croissance du secteur privé dans la zone euro a ralenti en décembre pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de quatre ans. Le taux du chômage en Allemagne s'est par contre stabilisé à 5,0% en décembre, son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990.

Dans l'après-midi, les intervenants surveilleront les chiffres de l'emploi en décembre aux Etats-Unis.

A 10h34, le SMI ralentissait quelque peu la cadence avec une progression de 0,19% à 8482,58 points. Le SLI gagnait 0,63% à 1298,37 points et le SPI augmentait de 0,27% à 9885,63 points. Sur les 30 valeurs vedettes, huit cédaient leurs gains et 22 progressaient.

En l'absence de nouvelles d'entreprises, le trio de tête se composait de Vifor, Clariant et AMS (tous les trois +2,8%). Ce dernier avait lourdement chuté la veille (-23,2%) en raison de l'avertissement sur résultat d'Apple, considéré comme l'un de ses principaux clients.

Les bancaires Credit Suisse (+1,1%) et UBS (+1,8%) accéléraient un peu plus que la moyenne.

Les trois poids lourds tiraient par contre les indices vers le bas avec Nestlé (-0,1%), Novartis (-0,4%) et Roche (-0,6%).

Les autres rares perdants étaient Sonova (-0,8%), Lonza (-0,6%) et Swiss Re (-0,6%). Le fabricant d'appareils auditifs s'est vu raboter l'objectif de cours par Bernstein, tout comme le chimiste rhénan.

Le marché élargi était un peu plus riche en nouvelles d'entreprises. Basilea (+8,1%) s'envolait, après avoir dévoilé un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars grâce à ses partenariats pour le médicament Cresemba.

DKSH (+1,0%) a annoncé un nouveau partenariat avec le turc Kopas Kozmetik pour la distribution de ses produits de soin pour bébés en Malaisie et au Brunei.

Cosmo (-0,6%) était à peine pénalisé par un abaissement d'objectif de cours par Jefferies, alors que Straumann (+1,4%) rebondissait.

Idorsia (-5,4%) souffrait nettement plus du rabotage d'objectif de cours effectué par Jefferies.

al/jh