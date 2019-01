Bourse Zurich: le SMI ralentit la cadence à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note positive, mais a rapidement freiné la cadence dans le courant de la matinée. Les investisseurs surveilleront la motion de censure déposée contre la Première ministre britannique Theresa May sur le dossier du Brexit. En Suisse, Panalpina s'envolait après l'offre de rachat de son concurrent danois DSV.

"On surveillera de très près la motion de censure déposée contre Theresa May et qui sera débattue aujourd'hui à partir de 13h00 GMT et soumise au vote de la chambre des Communes vers 19h00 GMT", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

La veille, les députés britanniques ont massivement rejeté l'accord de Brexit négocié par Mme May avec Bruxelles, plongeant le Royaume-Uni dans l'incertitude sur son avenir à deux mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'Union européenne.

Au niveau macroéconomique, le taux d'inflation en Allemagne s'est bien élevé à 1,7% en décembre sur un an, décélérant nettement après 2,3% en novembre. Les investisseurs se focaliseront également sur le Livre beige de la Réserve fédérale américaine.

Après avoir ouvert en hausse de 0,33%, l'indice SMI progressait tout juste de 0,04% à 8827,97 points à 10h59. Le Swiss Leader Index (SLI) gagnait 0,25% à 1363,17 points, alors que le Swiss Performance index (SPI) progressait de 0,09% à 10'301,90 points. Sur les 30 titres du SLI, dix reculaient et 20 gagnaient du terrain.

Parmi les gagnants figuraient Vifor (+3,4%), Kühne+Nagel (+2,8%), ainsi que les valeurs technologiques Temenos (+2,8%) et AMS (+2,1%). Le logisticien schwytzois profitait de l'offre non sollicité du concurrent danois DSV sur le groupe bâlois Panalpina (+30,2%). Le conseil d'administration de ce dernier va étudier la proposition, qui se monte à 170 francs suisses par titre.

Les bancaires profitaient aussi d'une solide demande. UBS progressait de 1,3%, Credit Suisse de 0,8% et Julius Bär de 0,9%, sur fond de spéculations quant à une fusion entre Deutsche Bank et Commerzbank et dans l'attente de la publication des résultats annuels de Bank of America et Goldman Sachs, entre autres.

Les poids lourds de l'indice Nestlé (-0,6%), Novartis (+0,1%) et Roche (-0,2%) affichaient des directions opposées.

Les plus fortes baisses étaient enregistrées par Sika (-1,4%), Sonova (-0,8%) et SGS (-0,5%).

Sur le marché élargi, Airopack, dont le négoce de l'action a repris mercredi, chutait de plus de 51%. Le spécialiste néerlando-zougois des aérosols a revu à la baisse ses résultats déjà publiés du premier semestre mais également les projections pour l'ensemble de 2018.

Oerlikon (+4,5%) bénéficiait d'une recommandation à l'achat émise par Deutsche Bank.

Newron (+6,5%) a obtenu l'accès à un nouveau marché pour son traitement Onstryv (safinamide) contre la maladie de Parkinson au Canada, tandis que DKSH (+1,4%) a signé un accord de distribution pour 11 pays avec le fournisseur d'ingrédients pharmaceutiques Novo Nordisk Pharmatech.

al/jh