Bourse Zurich: le SMI rebondit, oubliant les tensions et la guerre commerciale

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sur une note résolument positive, et ce malgré la clôture en nette baisse de Wall Street la veille, plombé par les répercussions sur le secteur technologique des dernières mesures américaines contre le géant des télécoms Huawei.

Dimanche, Google a annoncé couper les ponts avec l'équipementier chinois, qui ne pourra donc plus offrir à ses clients les services de son système d'exploitation Android, ainsi que les applications Gmail ou Google Maps.

"Techniquement, le fait que le S&P 500 n'ai pas pu tenir les 2850 points est une mauvaise nouvelle en soi", relèvent les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire matinal, citant outre les déboires de Huawei, les tensions entre Washington et Téhéran et les accusations chinoises selon lesquelles les Etats-Unis nourriraient des "attentes extravagantes" pour un accord commercial.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 0,47% à 9627,35 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,65% à 1487,04 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,50% 11'636,34 points. Parmi les 30 valeurs vedettes de SIX, seul Givaudan (-0,04%) évoluait dans le vert.

Derrière l'inénarrable AMS (+4,6%), Sonova (+4,4%) cartonnait dans les premiers échanges. Le fabricant d'appareils auditifs a vu ses ventes progresser et sa rentabilité s'améliorer sur l'exercice 2018/19 et propose d'agrémenter la rémunération de ses actionnaires de 30 centimes à 2,90 francs suisses.

Avec une avancée de 3,6%, Temenos sortait également du lot. Le développeur genevois de logiciels bancaires, qui tient sa journée des investisseurs à Londres, table sur une croissance de la marge opérationnelle de 100 à 150 points de base par an d'ici trois à cinq ans. A plus long terme, le groupe vise une progression des ventes "d'au moins" 10% à 15% par an.

Vifor (+0,7%) a débuté une étude clinique avancée sur le médicament Veltassa chez les patients atteints de troubles cardiaques, associés ou non à des insuffisances rénales chroniques.

Julius Bär (+0,9%) a vu son objectif de cours relevé par HSBC, qui reste neutre sur le titre. Les grandes banques Credit Suisse (+1,0%) et UBS (+0,9%) faisaient également mieux que la moyenne.

Vontobel a légèrement revu à la baisse les objectifs de cours de Richemont (+0,1%) et Kühne+Nagel (+0,7%).

Sur le marché élargi, le groupe immobilier SPS (-0,6%) entend réduire de moitié les charges d'exploitation et d'entretien avec l'introduction de son concept de bâtiment "2226", qui permet un important effet de stockage de chaleur.

Bank SoBa, le bras bancaire de l'assureur Bâloise (+0,7%) propose désormais Google Pay comme moyen de paiement.

