Bourse Zurich: le SMI recule après une rafale de résultats d'entreprises

Zurich (awp) - La Bourse suisse passait en zone rouge jeudi en fin de matinée, après avoir tergiversé sur la direction à prendre. Les investisseurs avaient fort à faire avec la dizaine de résultats semestriels à analyser, notamment de Swiss Life, Zurich Insurance et Swisscom.

La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi soir, profitant de la remontée des valeurs technologiques et des espoirs de la découverte rapide d'un vaccin.

"La séance du jour en Europe devrait voir un léger ralentissement, les investisseurs se concentrant sur les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis" qui seront publiés cet après-midi, ont souligné les analystes de CMC Markets dans un commentaire.

En France, le taux de chômage a diminué au deuxième trimestre de 0,7 point à 7,1%, une "baisse en trompe-l'oeil" comme au premier trimestre. Les prix à la consommation en Allemagne ont bien baissé de 0,1% en juillet pour la première fois en quatre ans.

A la Bourse suisse vers 10h37, le SMI inversait la tendance et reculait de 0,09% à 10'268,66 points. Le SLI perdait 0,14% à 1572,92 points et le SPI abandonnait tout juste 0,05% à 12'735,95 points.

Swiss Life (+3,4%) accélérait le rythme et restait en tête de classement. L'assureur-vie a dégagé sur les six premiers mois un excédent d'exploitation de 765 millions de francs suisses, en recul de 8%, assorti d'un bénéfice net de 533 millions, en baisse de 13%. Le groupe attribue une part substantielle de ces tassements à un effet fiscal unique sur la base de comparaison, résultant de la réforme de l'imposition des entreprises.

Il était suivi par les horlogères Swatch (+1,3%) et Richemont (+1,2%), ainsi que Kühne+Nagel (+0,7%).

Les trois poids lourds de la cote affichaient des directions opposées, Nestlé (+0,1%) et Novartis (+0,6%) avançant, alors que Roche (-0,5%) reculait. La filiale californienne de Roche, Genentech, a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) l'examen d'une demande d'homologation pour une version auto-administrable du Xolair.

Les plus fortes baisses étaient enregistrées par Zurich Insurance (-2,1%) et Alcon (-1,5%). L'assureur a entièrement comptabilisé au premier semestre les 750 millions de dollars que la pandémie de Covid devrait lui coûter dans l'assurance dommages. Le groupe a vu ses résultats intermédiaires chuter et ses fonds propres reculer.

La défensive Swisscom (-0,6%) creusait ses pertes. L'opérateur a enregistré des résultats en repli au premier semestre, mais supérieurs aux attentes des analystes. Le géant bleu a quelque peu revu à la baisse ses attentes au niveau des recettes pour 2020, en raison de la pandémie de coronavirus.

Sur le marché élargi SPI, Comet (+0,7%) montait légèrement. Le spécialiste des rayons X et radiofréquences a confirmé avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre, malgré un contexte difficile provoqué par la pandémie de coronavirus.

Straumann (-1,0%) limitait son repli d'avant-Bourse. Gravement affecté par la pandémie du coronavirus, le groupe a publié de très mauvais chiffres au terme du premier semestre.

Aryzta (-6,3%) baissait par contre fortement. Le conseil d'administration du boulanger industriel propose l'élection d'Andreas Schmid comme président non-exécutif, ce que l'actionnaire Veraison refuse.

Ascom (-2,7%), Bell (+0,2%), Meyer Burger (+0,4%), Novavest (+0,6%), la BCBE (+1,1%) et Cicor (+7,0%) ont également dévoilé leurs performances semestrielles.

