Bourse Zurich: le SMI recule en fin de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse reculait légèrement jeudi en fin de matinée, après avoir tenté de se stabiliser à l'ouverture. La Bourse de New York a terminé en fort repli mercredi, fragilisée par la faiblesse des banques et de géants de la cote comme Apple. En Suisse, l'action AMS, après avoir lourdement chuté, était de nouveau recherchée par les investisseurs.

En Europe, les investisseurs étaient cependant en alerte, en raison du bras de fer engagé entre Rome et Bruxelles sur le budget italien. "Les intervenants craignent une nouvelle crise dans l'UE, ce qui est compréhensible au vu de la montagne de dette amassée par l'Italie", ont souligné les spécialistes de la banque IG. La vague de démissions au sein du gouvernement britannique ne rassurait pas non plus les marchés.

Une rafale de données macroéconomiques est attendue dans l'après-midi aux Etats-Unis, ainsi qu'un débat avec le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell sur les perspectives économiques mondiales.

A 11h16, le SMI reculait de 0,22% à 8912,31 points, le SLI abandonnait 0,38% à 1387,55 points et le SPI perdait 0,21% à 10'461,76 points. Sur les 30 valeurs vedettes, huit progressaient et 22 reculaient.

AMS (+4,4%), après s'être retrouvé au fond du classement, rebondissait nettement et affichait la meilleure performance parmi les "blue chips". Le fabricant de semi-conducteurs a raboté ses objectifs de croissance pour le quatrième trimestre, en raison d'un "récent changement de la demande de la part d'un important client".

Les autres gagnants de la séance étaient Temenos (+2,9%), Givaudan (+1,0%) et Vifor (+1,0%).

A l'autre bout du tableau, les deux grandes banques Credit Suisse (-1,7%) et UBS (-1,4%) baissaient nettement, après avoir évolué autour de l'équilibre à l'ouverture. La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête contre plusieurs banques et instituts financiers suisses. Elle les soupçonne de boycotter des solutions internationales de paiement mobile au profit de l'application nationale Twint.

Richemont (-1,8%) baissait encore plus nettement, ainsi que Sonova (-1,5%).

Sur le marché élargi, EFG International (-6,3%) chutait fortement. A fin octobre, l'établissement zurichois présentait une masse sous gestion de 140,1 milliards de francs suisses, en recul de 1,8% depuis début juillet.

Züblin (-1,5%) a rebondi au premier semestre, affichant un bénéfice net après une perte sèche il y a un an.

Zur Rose (+5,1%) était soutenu par le relèvement des objectifs à moyen terme. D'ici 2022, le grossiste et distributeur thurgovien de médicaments en ligne vise un marge d'exploitation Ebitda de 5 à 6% et une croissance organique annuelle de ses revenus nettement supérieure à 10%.

al/jh