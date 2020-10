Bourse Zurich: le SMI redescend à la cave, sous les 9900 points

Zurich (awp) - Mauvaise journée mardi pour la Bourse suisse. Le SMI, qui avait encore fait une petite excursion dans le vert en tout début de séance, a par la suite nettement fléchi, a essayé de se reprendre en fin de matinée, début d'après-midi, puis a franchement dégringolé pour terminer sous la barre des 9900 points. Novartis et AMS ont retenu l'attention avec leurs résultats trimestriels.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, au lendemain d'une forte baisse en raison des craintes liées à la pandémie et à l'espoir diminuant d'un accord sur un nouveau plan de relance de l'économie américaine.

"Les facteurs macroéconomiques d'hier n'ont pas changé", a rappelé Patrick O'Hare de Briefing.com. "Mais pour le moment, les acteurs du marché semblent vouloir se dissocier de +tout ça+ et se concentrer sur d'autres sujets", notamment la publication avant l'ouverture des résultats de plusieurs membres du Dow Jones, l'indice vedette.

Le SMI a terminé en baisse de 0,98% à 9887,49 points, avec un plus bas à 9861,84 et un plus haut à 10'000,56. Le SLI a cédé 0,84% à 1526,98 points et le SPI 0,80% à 12'336,91 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé et 8 avancé.

Swiss Life (-3,0%) a terminé lanterne rouge derrière AMS et Novartis (chacune -2,9%) et Credit Suisse (-2,6%).

AMS anticipe un solide 4e trimestre, malgré les effets négatifs de la pandémie de coronavirus a annoncé le fabricant de semi-conducteurs simultanément avec les détails de son emprunt convertible.

Novartis a dressé un bilan contrasté au terme du troisième trimestre. La croissance est demeurée ténue, bridée notamment par une raréfaction persistante des consultations médicales induite par la pandémie, ainsi que par une pression tarifaire outre-Atlantique sur les génériques et biosimilaires de la filiale Sandoz. Le chiffre d'affaires a enflé de 1% à 12,26 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel Ebit a lui augmenté de 9% à 4,07 milliards et le bénéfice net de 8% à 3,47 milliards.

Nestlé (-0,8%) a aussi perdu du terrain, alors que Roche (+0,4%) en a gagné.

Credit Suisse dévoile ses résultats trimestriels jeudi. Les deux autres bancaires Julius Bär (-1,6%) et UBS (-1,4%) n'ont pas brillé non plus.

Schindler (pb -0,3%) a été choisi par l'autorité aéroportuaire de Riyad pour équiper les terminaux 1 et 2 ainsi que le terminal royal de l'aéroport international King Khalid de nouveaux escaliers roulants. Les contours financiers du projet n'ont pas été dévoilés.

Pas mal chahuté récemment, Logitech (+1,2%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Givaudan (+0,9%) et Temenos (autre titre qui a souffert récemment), Kühne+Nagel et Straumann (tous +0,7%).

Straumann publie mercredi ses chiffres de ventes pour le 3e trimestre. L'activité du groupe spécialisé dans les techniques dentaires a été fortement impactée par la crise du coronavirus au 2e trimestre. La situation devrait s'être améliorée au 3e trimestre.

Sur le marché élargi, Idorsia (+5,9%) a dévoilé des résultats sur les neuf premiers mois de l'année légèrement supérieurs aux prévisions. Les coûts opérationnels pour l'ensemble de l'année devraient atteindre 500 millions de francs suisses.

SIG Combibloc (+2,7%) a profité au troisième trimestre de sa diversification géographique, qui lui a permis de ne pas trop souffrir au niveau des recettes, dans un contexte marqué par le coronavirus.

Schweiter (+2,1%) a fait état lundi soir d'une marche des affaires réjouissante au second semestre.

Tecan (+2,3%) a obtenu 32,9 millions de dollars du gouvernement américain pour augmenter ses capacités de production de pointes de pipette. Elles sont un composant clé des tests moléculaires du Sars-CoV-2.

Bucher (+2,2%) a vu ses résultats se contracter sur les neuf premiers mois de l'année, tout en parvenant à déjouer les pronostics du marché.

Implenia (-21,9%) veut se restructurer et prévoit 2000 suppressions d'emplois d'ici 2023. La société prévoit dans l'immédiat que 750 emplois passeront à la trappe, dont 250 en Suisse.

MCH (+0,4%) a trouvé un accord avec ses actionnaires Erhard Lee et LLB Swiss Investment pour sa recapitalisation.

rp/vj