Bourse Zurich: le SMI refait son retard de la veille en entame de séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse comblait mercredi dès les premiers échanges le retard accumulé mardi, malgré un nouveau revers sur le front de la réponse pharmaceutique à la pandémie de coronavirus. Au lendemain de la suspension par Johnson & Johnson de ses essais cliniques avancés sur un vaccin, c'est au tour de son compatriote Eli Lilly d'interrompre le développement d'un traitement expérimental pour des raisons de sécurité.

A ces déceptions viennent s'ajouter les craintes pour l'économie induite par l'adoption de nouvelles mesures de confinement en Europe, souligne Michael Hewson, de CMC Markets.

Les indices à Wall Street ont clôturé nettement dans le rouge mardi.

"La production industrielle européenne d'août ainsi que le PIB américain de septembre pourraient apporter une certaine volatilité aux indices", prévient encore John Plassard, de Mirabaud Banque.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,33% à 10'370,28 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,27% à 1590,78 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,23% à 12'941,67 points. Sur les trente plus grosses valorisations, 22 progressaient, Richemont comme Julius Bär hésitaient encore et les six autres reculaient.

Le développeur de logiciels bancaire Temenos (+1,3%) menait le bal, à la veille de la publication de ses recettes sur le troisième trimestre. Le biochimiste Lonza (1,1%) et le bon Schindler (+0,8%) complétaient le podium provisoire. Barclays a nettement relevé l'objectif de cours pour le constructeur d'ascenseurs.

Le géant des dispositifs et consommables ophtalmiques Alcon (+0,7%) jouissait aussi d'un objectif relevé, par UBS.

Nestlé (+0,4%) a finalisé la reprise du laboratoire californien Aimmune. Les poids lourds pharmaceutiques Roche (+0,3%) et Novartis (+0,7%) avançaient à des cadences diverses.

Le trio de queue se composait de la volatile AMS (-0,7%) ainsi que des (ré)assureurs Zurich (-0,5%) et Swiss Re (-0,4%).

Sur le marché élargi, Bossard abandonnait 3,0%. Le fabricant de solutions d'assemblage et de fixation assure avoir redressé la barre au troisième trimestre, mais se montre toujours prudent pour la suite.

Polyphor (+8,3) a décroché une subvention pour financer ses recherches dans le domaine des antibiotiques.

Leclanché (+2,5) a procédé à un remaniement au sein de sa direction générale.

jh/vj/lk