Bourse Zurich: le SMI renforce un peu ses gains

Zurich (atp) - La Bourse suisse progressait doucement en milieu de matinée, après avoir ouvert en légère hausse. Paris, Francfort et Londres pointaient aussi dans le vert. La saison des résultats d'entreprises a déjà débuté en Suisse.

La candidate à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé être "prête" à un nouveau report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, actuellement fixée au 31 octobre, alors que le Parlement européen vote cet après-midi sur sa candidature.

"Les deux candidats au poste de Premier ministre britannique ont exprimé leur volonté de, le cas échéant, rompre avec l'UE sans accord commercial, s'il n'y avait pas d'entente entre les deux parties. Dans le même temps, des sources à Bruxelles ont fait allusion à la dureté accrue des relations entre les équipes de négociation dans les discussions en cours", a relevé ActivTrades dans un commentaire.

Au chapitre macro-économique, l'Italie a enregistré en mai une très forte hausse de sa balance commerciale (+1,98 milliard d'euros sur un an), portée par l'augmentation des exportations.

Aujourd'hui seront connues les ventes au détail et la production industrielle en juin aux Etats-Unis. En Allemagne sera publié le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers.

Vers 10h45, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,13%, à 9821,44 points, le Swiss Leader Index (SLI) s'offrait 0,31% à 1517,03 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,05% à 11'900,40 points. Parmi les trente valeurs vedettes, 22 étaient dans le vert, une était stable (Adecco) quand sept pointaient dans le rouge.

Les bancaires - Credit Suisse (+1,6%) et UBS (+1,1%) - et les valeurs du luxe - Swatch Group (+1,3%) et Richemont (+1%), se partageaient la tête la tête du classement. Julius Bär gagnait 0,7%.

Partners Group (+1%) est resté sur une bonne lancée lors des six premiers mois de l'année. Le spécialiste zougois en capital-investissement a dépassé les attentes en termes de masse sous gestion à fin juin, grâce à une demande clientèle solide.

Roche (+0,5%) dépassait Novartis (+0,1%). Ce dernier a obtenu aux Etats-Unis un examen accéléré en plus d'une prise en considération de son traitement expérimental crizanlizumab (SEG101) contre les crises vaso-occlusives engendrées par la drépanocytose.

Zurich Insurance (-0,2%) a vu son objectif de cours abaissé par Barclays.

SGS (-0,1%) a effectué deux acquisitions aux Etats-Unis et à Hong Kong.

Swisscom (-0,7%) et l'exploitant de magasins de télécoms Mobilezone ont conclu un partenariat avec l'administration du canton de Bâle-Ville.

Le poids lourd Nestlé était avant-dernier (-0,8%). AMS était lanterne rouge (-2,2%) après avoir abandonné les discussions sur une reprise de l'allemand Osram.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+0,4%) investit 77,6 millions de francs suisses dans son site berlinois pour doter son usine d'une nouvelle halle de production, de surfaces de bureaux et d'une cantine moderne.

BLKB a beau avoir étoffé sa rentabilité nette au premier semestre, la banque perdait 0,2% en milieu de matinée.

GAM basculait dans le rouge (-0,2%) après avoir remboursé 100,5% aux investisseurs pour la liquidation du fonds ARBF.

L'aciériste Schmolz+Bickenbach perdait encore du terrain (-4,5%). Il a souffert de la baisse des commandes au 2e trimestre en raison du ralentissement de la conjoncture mondiale.

DKSH (-2,7%) a vu ses recettes et la rentabilité reculer au premier semestre.

