Bourse Zurich: le SMI renforce un peu ses gains avant la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse renforçait légèrement ses gains à l'approche de la mi-journée, poursuivant sur la lancée positive de la veille. Les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) par rapport à son programme de relance de la zone euro dans un contexte marqué par la pandémie seront attentivement suivies aujourd'hui par les marchés.

"Tout pourrait (...) changer en cours de journée après la réunion de la BCE", anticipe l'analyste John Plassard de Mirabaud Bank. Par ailleurs le résultat de l'examen du vaccin de Pfizer/Biontech par les autorités sanitaires américaines (FDA) pourrait aussi insuffler une dynamique aux Bourses.

La Banque centrale européenne, qui dépense sans compter pour soutenir l'économie de la zone euro face à la pandémie, doit encore amplifier jeudi son intervention, signalant que ses efforts pour aider à la sortie de crise s'inscrivent dans la durée.

Les mesures que dévoilera à la mi-journée l'institution présidée par Christine Lagarde sont "attendues avec presque autant d'empressement que le père Noël", souligne Fritzi Köhler-Geib, cheffe économiste de la banque publique allemande KfW.

La BCE a alimenté les spéculations en promettant début octobre un "recalibrage" de la potion anti-crise déployée depuis le printemps pour limiter l'impact de la pandémie. L'enveloppe de son programme d'urgence de rachats de dette compte déjà 1350 milliards d'euros.

A 10h58, le SMI s'enrobait de 0,37% à 10'468,94 points, le SLI de 0,26% à 1643,81 points et le SPI prenait 0,29% à 13'002.96 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 9 cédaient du terrain et 21 en gagnaient.

Sonova (+0,9%), sur le podium, pourra commercialiser sa nouvelle gamme d'implants cochléaires Marvel aux Etats-Unis. Le groupe zurichois, par le biais de sa filiale Advanced Bionics, a obtenu de l'Autorité sanitaire américaine (FDA) l'homologation pour les deux processeurs sonores Naída CI et Sky CI.

Alcon (+1,5%) et Givaudan (+1,1%) faisaient également partie du trio gagnant.

Novartis (+0,7%), Nestlé (+0,6%) et Roche (+0,5%) participaient tous à l'embellie observée depuis le début du négoce.

SGS (+0,2%) s'étoffait aussi après que JP Morgan a relevé la recommandation du titre du spécialiste de l'inspection à "achat".

Du côté des perdants, Temenos (-2,7%) gardait la lanterne rouge, derrière Logitech (-1,4%) et Lafargeholcim (-1,2%). Le géant helvético-français des matériaux de construction le géant helvético-français des matériaux de construction confirme jeudi que ses représentations indiennes ACC et Ambuja ont fait l'objet de perquisitions de la part de l'autorité indienne de la concurrence et assure coopérer pleinement avec cette dernière. Ni la maison-mère ni ses filiales ne sont en mesures de commenter une procédure en cours.

Swatch (-0,1%) ne profitait pas de la hausse de son objectif de cours par Kepler Cheuvreux tandis que son concurrent Richemont (+0,2%) s'enrobait.

Au niveau du marché élargi, Idorsia (-5,7%) semblait souffrir de l'entame de la couverture du titre à "sell" par Baader Helvea. Flughafen Zürich (+0,5%) continue à accuser une chute de son trafic en novembre en raison de la pandémie de coronavirus.

lk/jh