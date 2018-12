Bourse Zurich: le SMI repart à la baisse en fin de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse repartait à la baisse vendredi en fin de matinée, le SMI atteignant un nouveau plus bas sur l'année. Pour l'antépénultième séance de l'année, marquée par une triple échéance Eurex, les investisseurs restaient sur la retenue à la vue des craintes macroéconomiques et politiques.

Les spéculations que l'économie américaine se dirige vers une récession se sont renforcées, ce qui a pesé la veille su le moral des investisseurs, après la décision mercredi de la Réserve fédérale (Fed) de relever ses taux, ont indiqué les analystes de CMC Markets.

Les spécialistes de Credit Suisse ont également estimé que "les actions au niveau mondial se sont retrouvées sous pression hier (jeudi) en raison des faiblesses de l'économie et des craintes sur le resserrement monétaire".

Mirabaud Securities a pour sa part relevé les craintes d'avoir un "shutdown" de l'administration américaine ce soir à minuit. Le président Donald Trump ne signerait pas la mesure d'urgence votée mercredi par le Sénat pour garantir le financement de l'administration fédérale jusqu'au 8 février.

A 10h55, le SMI reculait de 0,71% à 8355,38 points - un nouveau plus bas depuis le début de l'année -, le SLI abandonnait 0,47% à 1281,14 points et le SPI perdait 0,67% à 9732,64 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 montaient et 19 reculaient.

La volatile AMS (+2,8%), Kühne+Nagel (+2,7%), Julius Bär (+0,8%) et Temenos (+0,7%) constituaient le peloton de tête des "blue chips". Le spécialiste des logiciels bancaires compte désormais parmi ses clients le géant américain du paiement en ligne PayPal. Les contours financiers de la collaboration n'ont pas été divulgués.

A l'autre bout du tableau figuraient la défensive Swisscom (-1,7%), Lonza (-1,6%) et Vifor (-1,6%), sans nouvelle concrète.

Credit Suisse (+0,3%) rebondissait, tandis qu'UBS (-0,1%) reculait un peu moins que la moyenne. Quatre grandes banques, dont l'établissement aux deux voiles, sont soupçonnées par Bruxelles de s'être entendues pendant plusieurs années pour fausser la concurrence sur le marché obligataire.

Parmi les poids lourds, Nestlé (-0,7%), Roche (-1,0%) et Novartis (-1,4%) pesaient sur le SMI. La Commission européenne a accordé une extension d'homologation au médicament Kisqali de Novartis pour traiter un type spécifique de cancer du sein en combinaison avec une autre molécule.

Sur le marché élargi, Rieter (+2,6%) bénéficiait de l'attention des investisseurs. Le fabricant de machines textiles vend son terrain dans la ville allemande d'Ingolstadt. Cette transaction devrait contribuer, après sa finalisation, à près de 60 millions d'euros au bénéfice après impôts en 2019.

Ypsomed (-2,9%) cédait par contre ses gains. Le groupe a ouvert une procédure d'arbitrage à l'encontre d'Insulet, après avoir mis fin en milieu d'année au contrat de distribution hors Etats-Unis des pompes à insuline de son ex-partenaire américain.

DKSH (-1,7%) ne profitait pas de l'acquisition de l'activité de distribution de biens de consommation d'Auric Pacific en Malaisie et à Singapour. Le groupe zurichois déboursera 160 millions de francs suisses pour cette opération.

Obseva (-14,0%) chutait plus que la moyenne, après avoir bien résisté ces derniers temps.

al/fr