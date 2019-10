Bourse Zurich: le SMI repasse au-dessus de la barre des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Après une ouverture en fanfare qui a vu le SMI repasser nettement au-dessus des 10'000 points, l'élan s'est un peu tari et l''indice vedette de SIX est repassé sous ce niveau, avant de s'envoler à nouveau dans le sillage de Wall Street, en hausse en matinée. Il s'est approché du plus haut historique de clôture du 12 septembre dernier (10'094,09).

A New York, Wall Street gagnait nettement du terrain en matinée, malgré des chiffres en demi-teinte de grandes banques américaines.

"C'est une matinée chargée et pour une fois, elle n'est pas dominée par l'actualité autour des négociations commerciales mais par celle autour des résultats d'entreprises", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Plusieurs grandes banques ont lancé la saison des résultats: JPMorgan Chase a annoncé des résultats meilleurs que prévu, malgré un environnement de taux d'intérêt bas affectant les marges dans les activités classiques de prêts et de dépôts. En revanche, Goldman Sachs, Wells Fargo et Citigroup ont fait part de résultats décevants.

"Comme d'habitude, les résultats des valeurs financières contiennent de nombreux éléments variables qui peuvent donner lieu à des interprétations complexes. A ce stade, les réactions sont mitigées", a relevé M. O'Hare.

Le SMI a fini en hausse de 0,85% à 10'048,75 points, avec un plus haut à 10'076,35 et un plus bas à 9970,10. Le SLI a gagné 1,10% à 15540,45 points et le SPI 0,68% à 12'200,47 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Nestlé (-0,1%) est le seul perdant.

Vifor (+0,2%), Logitech (+0,3%) et Novartis et Sonova (chacun +0,4%) ont aussi fini dans le bas du tableau.

Les analystes de Merrill Lynch ont retiré l'action Novartis de leur liste "Europe 1" et l'ont remplacée par le bon de jouissance Roche (+0,7%). Cette liste regroupe les titres dont les analystes de la banque US attribuent les meilleures chances. Les deux titres pharma sont recommandés à l'achat.

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Roche et confirmé "buy" avant la publication des recettes sur neuf mois. L'analyste n'exclut pas un relèvement des objectifs annuels de la part du géant rhénan.

Nestlé dévoilera l'évolution de ses ventes sur les neuf premiers mois de l'année jeudi. Les analystes tablent sur une croissance organique moyenne de 3,7%. Avant cela, Credit Suisse a relevé l'objectif de cours mais confirmé "underperform". L'analyste anticipe un 3e trimestre robuste. Comme la base de comparaison du 4e trimestre est élevée, il doute d'un relèvement des objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours.

AMS (+4,6%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Credit Suisse (+2,3%) et Givaudan (+2,2%).

UBS (+1,5%) et Julius Bär (+1,1%) ont aussi nettement progressé après les chiffres de grandes banques US.

Temenos (+1,6%) présentera ses résultats trimestriels mercredi. La solide croissance du 1er semestre devrait s'être poursuivie, avec un léger ralentissement du fait des cours des devises. Avant la publication, Citigroup a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy".

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours de la porteur Swatch (+1,2%) et confirmé "buy". L'analyste prévoit un tassement des recettes de 1,5% cette année, à cause des troubles à Hong Kong et doute que ces tensions retombent rapidement. Richemont (+1,1%) suit son concurrent biennois de près.

Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours de Sika (+1,2%) et confirmé "buy". Avant les chiffres trimestriels du spécialiste de la chimie de la construction, l'analyste a réduit ses estimations de bénéfice pour 2019 et 2020, mais les a relevées pour 2022 et 2023.

A l'occasion de sa journée des investisseurs, Sonova (+0,4%) a fait le point sur ses activités et a présenté ses dernières innovations, notamment la version la plus récente (2.0) de sa plateforme d'appareils auditifs Phonak Marvel.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+0,7%) a remporté un contrat de 165 millions d'euros pour la livraison de locomotives à Taïwan.

Conzzeta (+0,5%) publiera mercredi ses recettes sur les neuf premiers mois de l'année.

Le gestionnaire d'actifs GAM (+2,8%) publiera ses chiffres de masse sous gestion et de mouvements de capitaux au 3e trimestre 2019 jeudi.

rp/lk