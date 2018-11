Bourse Zurich: le SMI repasse brièvement la barre des 8800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait d'évoluer dans le vert mercredi à l'approche de la mi-journée. Après une ouverture entravée par le poids lourd Novartis, l'indice phare SMI est repassé au-dessus des 8800 points peu après 10h00, mais ne parvenait à défendre ce seuil symbolique.

En dépit du rebond des indices européens à l'ouverture, "il convient de rester très prudent à la veille d'un long week-end aux Etats-Unis" (demi-séance vendredi à Wall Street, mais pas de Bourse jeudi), prévient le courtier Aurel BGC.

"Le pétrole coule, Apple aussi, les relations entre les Etats-Unis et la Chine sont exécrables, Theresa May va encore devoir batailler pour définir les contours de la relation future entre l'UE et Bruxelles et l'Italie sera sous le feu des projecteurs avant la publication du point de vue de la Commission européenne sur son budget", rejeté par Bruxelles le 23 octobre.

Dans l'après-midi, la Première ministre britannique Theresa May, cible d'une fronde dans sa propre majorité pour sa gestion du Brexit, sera reçue par Jean-Claude Juncker en amont du sommet spécial qui réunira dimanche les dirigeants des pays de l'UE.

En Italie, la croissance devrait ralentir à 1,1% en 2018, mais se renforcer à 1,3% l'an prochain en raison du budget en expansion défendu par le gouvernement italien, estime l'Institut italien des statistiques (Istat).

A l'agenda macro-économique figurent encore dans l'après-midi les commandes de biens durables et les reventes de logements pour octobre aux Etats-Unis, ainsi que les demandes d'allocations chômage et les stocks de pétrole hebdomadaires.

Sur le coup de 10h35, le Swiss Market Index (SMI) engrangeait 0,31% à 8796,15 points, après avoir marqué un plus haut à 8822,29 points. Le Swiss Leader Index (SLI) gagnait 0,36% à 1357,26 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,28% à 10'290,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 avançaient et 11 reculaient.

Novartis (-0,7%) se refaisait quelque peu de pertes matinales. Mardi soir, l'autorité sanitaire américaine (FDA) a émis une mise en garde à l'encontre de son médicament Gilenya contre la sclérose en plaques.

Son concurrent Roche gagnait 0,6% et le troisième larron Nestlé (+0,05%) parvenait de justesse à se maintenir dans le camp des gagnants.

Swatch (-2,4%) continuait de tenir la lanterne rouge. UBS et de RBC ont rétrogradé coup sur coup leur recommandation et sabré leurs objectifs de cours respectifs. La banque aux trois clés, qui recommande désormais la porteur à la vente, s'attend désormais à un ralentissement durable, sous-estimé par le marché. Le concurrent Richemont prenait quant à lui 0,3%.

Dufry (-0,6%) a signé un contrat avec l'armateur britannique P&O Ferries pour installer des points de ventes dans 15 navires naviguant dans la Manche, la mer du Nord et la mer d'Irlande.

Kühne+Nagel (+1,2%) rachète l'américain Quick International Courier. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.

Julius Bär (-0,3%) poursuivait son chemin de croix, après avoir dévissé de 7% la veille suite à des résultats après dix mois décevants, qui ont incité CFRA et HSBC à revoir leurs recommandations à la baisse. Marge brute, avoir sous gestion et capitalisation se sont révélés faibles sur les dix premiers mois de l'année, relèvent les experts de la banque britannique.

Les deux autres bancaires UBS (+1,6%) et Credit Suisse (+0,6%) évoluaient toujours au-dessus du lot.

Au lendemain de chiffres semestriels mitigés, Sonova (+1,2%) a vu son objectif de cours ajusté à la baisse par Credit Suisse, Berenberg et Kepler Cheuvreux, alors que Goldman Sachs l'a légèrement relevé.

Sur le marché élargi, U-blox plongeait de 11,8% après un nouvel avertissement sur résultats, le second pour l'année en cours. Dans la foulée, Vontobel a amputé de moitié son objectif de cours, alors qu'UBS a suspendu sa recommandation pour examen.

Le grossiste de matériel informatique Also (+2,4%) a racheté le slovène DISS et ses filiales. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

Le producteur de compléments alimentaires Hochdorf (+0,8%) a acquis une participation majoritaire de 56,12% dans Thur Milch Ring pour moins de 100'000 francs suisses.

