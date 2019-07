Bourse Zurich: le SMI repasse dans le vert après des déclarations de Powell

Zurich (atp) - La Bourse suisse était repassée au vert mercredi après-midi. Immédiatement après les premières déclarations du patron de la Réserve fédérale Jerome Powell devant la commission bancaire de la Chambre des représentants, l'indice, qui était jusqu'ici resté scotché dans le rouge, avait fortement rebondi, avant de fléchir un peu.

M. Powell a notamment admis que "beaucoup" de membres du comité monétaire s'étaient "montrés disposés" à considérer "une politique monétaire un peu plus accommodante".

A New York, les futures sur les trois principaux indices cédaient un peu de terrain.

Vers 14h40, le SMI gagnait 0,04% à 9965,41 points, le SLI 0,21% à 1524,89 points et le SPI cédait 0,03% à 12'039,77 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 montaient et 13 reculaient.

La volatile AMS (+5,4%) occupait la première marche du podium, devant Sonova (+2,2%) et Vifor (+2,0%).

Lonza (+1,3%) avait annoncé mardi soir avoir investi 15 millions de dollars dans le développement des capacités de production de son site de Tampa, en Floride.

Les bancaires Credit Suisse (+1,0%), UBS (+0,9%9) et moins nettement Julius Bär (+0,3%) avaient aussi le vent en poupe.

Zurich (+0,2%) a annoncé mardi soir la nomination d'Alison Martin à la tête de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique et de Bank Distribution, après la démission d'Amanda Blanc la semaine dernière.

Sika (-1,3%) tenait la lanterne rouge. Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,1%) restait dans le rouge alors que Novartis (+0,01%) et Roche (+0,2%) étaient repassés su vert.

Sur le marché élargi, Bâloise (+1,3%) prévoit de dégager un bénéfice de plus de 300 millions de francs suisses, en hausse de plus de 11% sur un an, à la faveur d'une évolution "encourageante" de ses affaires.

Le gestionnaire d'actifs GAM (+3,4%) a lancé un avertissement sur résultats au 1er semestre. La veille, le titre avait chuté de près de 10% suite à une note d'UBS, dont un analyste avait prédit pour GAM une nouvelle hémorragie de capitaux.

Interroll (-19,2%) a bouclé les six premiers mois de 2019 sur des résultats en nette hausse, mais la dynamique devrait s'essouffler en deuxième moitié d'année, a-t-il prévenu.

Alpiq (+0,1%) a publié son rapport sur l'offre publique d'acquisition de son flottant par CSF. Le cabinet PwC estime que le prix proposé est "juste et approprié du point de vue financier".

rp/fr