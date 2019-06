Bourse Zurich: le SMI repasse dans le vert après les propos de Draghi

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait de l'allant mardi à l'approche de la mi-journée, après des débuts hésitants, revigorée par les propos du président de la BCE. Son indice phare SMI a de nouveau franchi la barre symbolique des 9900 points et inscrit un nouveau record en séance, après avoir flirté avec les 9800 points dans les premiers échanges.

Les investisseurs affichaient toujours un optimisme prudent dans l'attente de la réunion de deux jours du Comité de politique monétaire (FOMC) de la Banque centrale américaine (Fed). A cela s'ajoutent les inquiétudes liées aux tensions commerciales et géopolitiques.

"Les investisseurs attendent des banquiers centraux américains des indications qu'une baisse des taux est désormais dans les tuyaux ou presque. C'est peut-être un peu optimiste dans l'immédiat malgré la dégradation de certaines statistiques économiques récemment", a observé le courtier Aurel BGC.

Si la pression pour baisser les taux d'intérêt est montée d'un cran ces dernières semaines de la part des marchés comme de Donald Trump, la Fed ne devrait pas appuyer sur la détente mercredi.

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé entendre qu'elle s'acheminait vers une politique monétaire encore plus accommodante. En l'absence d'une embellie conjoncturelle, un nouveau relâchement sera nécessaire, a déclaré son président Mario Draghi lors d'une conférence à Sintra. A ce titre, baisses de taux et rachats d'emprunts sont des instruments envisageables.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis ont encore renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient et appelé le monde à "ne pas céder au chantage nucléaire" de l'Iran, qui a annoncé qu'il franchirait bientôt une limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire.

Peu après 10h40, le Swiss Market Index (SMI) grimpait de 0,60% à 9910,94 points, proche de son nouveau plus haut historique en séance à 9911,96 points. Le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,43% à 1509,38 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,53% à 11'962,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes de la place zurichoise, 22 gagnaient du terrain et huit en cédaient.

Dans le wagon de tête, le bon de jouissance Roche prenait 0,9%. La multinationale rhénane a obtenu au Japon une première autorisation de commercialisation pour son traitement oncologique personnalisé entrectinib, qui sera distribué dans l'archipel sous l'appellation Rozlytrek.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+0,6%) et surtout Novartis (+1,0%) soutenaient solidement le marché.

Sika (+0,9%) avait également le vent en poupe. Le chimiste de la construction zougois a vu son objectif de cours relevé par Credit Suisse, qui réaffirme sa recommandation d'achat du titre (outperform). Deutsche Bank a par ailleurs repris la couverture de l'action à "buy", estimant que la complémentarité des canaux de distribution et des portefeuilles de produits de Sika et Parex pourraient se traduire par un bond de 9-10% du chiffre d'affaires.

ABB (+0,3%) a décroché aux Pays-Bas une commande portant sur des installations électriques, des génératrices et des systèmes de propulsion pour deux dragueurs.

Barclays a raboté son objectif de cours pour Swisscom (+0,3%), et continue de recommander la sous-pondération. Malgré un bon début d'année, le contexte dans lequel évolue le géant bleu s'est plutôt détérioré, estime l'analyste en charge de la couverture du titre.

Credit Suisse a abaissé son objectif de cours pour la porteur Swatch (+0,7%%), mais campe sur "neutral". Pour l'heure, les analystes s'attendent à un recul de la croissance organique de 2% au premier semestre. Avec une avancée de 1,4%, son concurrent Richemont occupait la tête du classement provisoire, sans nouvelle particulière.

A l'autre extrémité du tableau, la volatile AMS tenait la lanterne rouge, alors que les bancaires Julius Bär (-1,2%), Credit Suisse et UBS (-0,4% chacune) se tenaient chaud dans le wagon de queue.

Sur le marché élargi, le transformateur laitier Emmi (+0,4%) a pris le contrôle du brésilien Laticinios Porto Alegre Industria e Comércio, dont il détenait déjà 40%.

Wisekey s'envolait de plus de 10,9%. Le conseil d'administration du spécialiste de la cybersécurité a adopté le principe d'un programme de rachat n'excédant pas 10% du capital-actions et des droits de vote. L'opération sera financée par les moyens à disposition.

Le facilitateur de distribution DKSH (stable) a ouvert en Malaisie deux centres de recherche pour les produits de soin du corps ainsi que l'alimentation et les boissons, portant le total de son réseau à 44 sites.

buc/ck