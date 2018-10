Bourse Zurich: le SMI repasse la barre des 9000 points et finit au-dessus

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fortement progressé mercredi, alors que Wall Street continuait sur sa lancée positive de la veille. Le SMI est repassé au-dessus de la barre des 9000 points et s'y est maintenu en clôture s'affichant au plus haut du jour. Il a évolué dans une fourchette d'une bonne centaine de points. Clariant et Rieter ont retenu l'attention après la publication de leurs résultats intermédiaires.

A New York, Wall Street progressait nettement en matinée, prolongeant le rebond de la veille grâce à d'encourageants résultats de grandes entreprises. Le regain d'intérêt des investisseurs qui s'était manifesté en fin de séance mardi se prolonge, a commenté Patrick O'Hare, de Briefing. De quoi rassurer un peu des courtiers ébranlés par de fortes turbulences sur les marchés depuis début octobre.

"Une série de résultats d'entreprises supérieurs aux attentes des deux côtés de l'Atlantique permet d'atténuer les inquiétudes liées aux tensions commerciales, à la politique monétaire de la banque centrale américaine et au ralentissement de la croissance mondiale", ont souligné les analystes de Charles Schwab.

Au niveau économique, le secteur privé aux Etats-Unis a fortement embauché en octobre et plus que prévu par les analystes, tiré une nouvelle fois par le secteur des services, selon les données de l'enquête mensuelle d'ADP. Quelque 227'000 nouvelles embauches sont intervenues dans le seul secteur privé alors que les analystes misaient sur 180'000 nouveaux postes.

Le SMI a fini en hausse de 1,9% à 9022,16 points, son plus haut du jour, après un plus bas à 8913,40 points. Le SLI a gagné 2,21% à 1420,48 points et le SPI 1,86% à 10'635,53 points. Les 30 valeurs vedettes ont terminé en vert.

Le podium du jour se compose d'AMS (+5,7%), Temenos (+4,8%) et Schindler (+3,9%).

Clariant (+2,9%) a nettement progressé malgré la légère déception des analystes à la lecture des résultats sur neuf mois. Le chimiste de spécialités a frôlé la barre des 5 milliards de francs suisses de revenus et affiché une marge opérationnelle stable de 15%.

Aux bancaires, UBS (+3,0%), Credit Suisse (+2,9%) et Julius Bär (+2,8%) ont nettement accéléré. La banque aux deux voiles présente ses résultats trimestriels jeudi. Elle devrait avoir bénéficié du programme d'économies et de recettes plus élevées au 3e trimestre 2018. Le bénéfice devrait avoir nettement progressé, en partie en raison d'une faible base de comparaison.

Aux assurances, Swiss Re (+1,4%) publie aussi ses résultats jeudi. Le réassureur a subi au troisième trimestre des coûts issus des catastrophes naturelles estimés à 1,1 milliard de dollars. Il avait averti mi-octobre de cette charge, ce qui devrait amoindrir l'impact de l'annonce, selon les analystes. Le reste de l'année a jusqu'ici été relativement épargné par les catastrophes.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+1,0%) est resté en retrait par rapport à Roche (+1,8%) et Novartis (+1,5%). Après la clôture, ce dernier a annoncé que la FDA a homologué le biosimilaire Hyrimoz de Sandoz.

Moins bonne performance du jour, Swisscom (+0,6%) présente lui aussi jeudi ses résultats sur neuf mois. Les analystes tablent sur une légère augmentation du chiffre d'affaires, mais sur une baisse du bénéfice. Pour la base de comparaison, les résultats des neuf premiers mois 2017 avaient été influencés par des effets non récurrents (y compris les procédures judiciaires).

Sur le marché élargi, le constructeur de machines textiles Rieter (-0,3%) a souffert du coup d'arrêt essuyé par les grosses commandes sur les neuf premiers mois. L'acquisition l'été dernier de l'unité SSM de Schweiter n'a pas suffi à compenser le déclin de la demande. Les analystes avaient anticipé le tassement des entrées de commandes, mais ils se demandent désormais jusqu'à quand risque de persister le passage à vide.

Wisekey (+5,4%) a signé une déclaration d'intention sur la vente de certaines activités de sa filiale QuoVadis à l'émetteur américain de certificats numériques Digicert, pour un montant qui restera à déterminer. Les deux sociétés examinent par ailleurs l'opportunité de collaborations dans le domaine des objets connectés (IoT).

