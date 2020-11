Bourse Zurich: le SMI repasse les 10'200 points et accroche les 10'300

Zurich (awp) - Après une courte hésitation en ouverture, la Bourse suisse a repris mercredi sa progression, poursuivant sur la lancée positive des deux premières séances de la semaine. L'incertitude autour de l'issue de l'élection présidentielle américaine n'a pas affolé les investisseurs.

Le SMI est remonté au-dessus de la barre des 10'200 points, atteignant même celle des 10'300 points durant un instant. L'indice vedette a gagné près de 300 points sur cette seule séance.

A New York, Wall Street montait nettement aussi, alors que les Américains ne connaissaient pas encore mercredi matin le nom de leur prochain président après un vote à la participation record et dont le dépouillement se poursuivait dans la majorité des Etats clés.

Mais les démocrates voyaient leurs chances de gagner la majorité au Sénat américain se réduire grandement. Or, "le marché s'était clairement positionné pour Biden en vendant les actions du secteur technologique et en achetant celles qui auraient profité d'un important plan de soutien à l'économie", a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

"La balance revient à l'équilibre maintenant que la victoire de Biden est beaucoup plus aléatoire", a estimé cet expert. Si Donald Trump l'emporte, le risque d'un confinement comme en Europe est bien moindre, ce qui est aussi de bon augure pour l'économie.

Le SMI a fini sur un gain de 2,83% à 10'286,79 points, avec un plus haut à 10'301,27 points et un plus bas à 9982,26 points en tout début de séance. Le SLI a gagné 2,36% à 1580,06 points et le SPI 2,69% à 12'801,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont progressé, trois reculé et Credit Suisse a fini stable.

Au lendemain de ses résultats et d'une forte progression, Adecco (-0,9%) a pris la lanterne rouge derrière UBS (-0,6%) et Lafargeholcim (-0,4%).

Goldman Sachs et Mainfirst ont chacun relevé l'objectif de cours de l'action Adecco avec recommandations respectives à "neutral" et "buy". L'analyste allemand a salué la dynamique robuste au 3e trimestre. Il juge le groupe zurichois idéalement positionné pour profiter de la reprise, après le coup d'arrêt printanier. Son homologue américain s'inquiète des incertitudes liées aux nouvelles mesures mises en oeuvre pour faire face à la nouvelle vague de contaminations par le coronavirus.

La troisième bancaire, Julius Bär (+0,1%) a fini juste au-dessus de l'équilibre.

A l'autre bout du tableau, le podium du jour est occupé par Lonza (+5,8% à 610,80 francs suisses), Roche (+5,4%) et Novartis (+3,6%). Lonza a inscrit dans l'après-midi un nouveau sommet à 614,80 francs suisses.

Le troisième poids lourd, Nestlé, n'a gagné "que" 1,9%.

Swiss Life (+3,1%) a enregistré sur les neuf premiers mois de l'année une baisse des primes encaissées, mais les revenus issus des frais et commissions ont progressé. L'assureur-vie a aussi annoncé la reprise de son programme de rachat d'actions en janvier, une initiative saluée par les marchés.

SGS (+1,3%) a annoncé l'acquisition du néo-zélandais Engineering Control Limited (ECL, environ 4,7 millions de francs suisses de recettes en 2019/20), pour un montant non dévoilé.

Sur le marché élargi, Dätwyler (+5,8%) a profité d'un fort relèvement de son objectif de cours par Baader Helvea, qui a également gratifié mardi soir le titre d'une recommandation "buy", après "add".

Vontobel (+4,8%) a enregistré des entrées d'argent solides, bien supérieures à l'objectif annualisé de croissance de 4 à 6% sur les neuf premiers mois de l'année. Les activités de l'institut à partir des bureaux de Genève et de Lausanne, ont continué à croître. Finn septembre, l'établissement zurichois y gérait 4 milliards de francs suisses pour la clientèle institutionnelle, en croissance de 5% depuis le début de l'année.

Medacta (+4,3%) convoque une assemblée générale extraordinaire pour l'élection du patron de Helsinn, Riccardo Braglia, comme membre supplémentaire de son conseil d'administration.

Burckhardt Compression (+3,9%) a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2020/21 sur des résultats en nette hausse, malgré la pandémie. La direction a confirmé les objectifs annuels et à moyen terme.

La banque liechtensteinoise LLB (-0,4%) a annoncé la démission de son président Georg Wohlwend. Ce dernier fait l'objet d'une procédure pénale, toutefois apparemment sans lien avec ses activités au sein de l'établissement.

rp/al