Bourse Zurich: le SMI repasse les 9900 points, dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive jeudi. Après une poussée initiale en direction des 9900 points, le SMI est reparti vers le sud. Il a ensuite repris de l'élan après l'ouverture positive du marché à Wall Street et a terminé au-dessus de ce niveau. Givaudan a retenu l'attention après la publication de ses résultats sur neuf mois.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après avoir hésité en début de séance. Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce (USTR) et négociateur en chef, Liu He, le vice-Premier ministre chinois et Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, se sont bien retrouvés jeudi à Washington.

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait lui-même Liu He à la Maison Blanche vendredi. "Grand jour pour les négociations avec la Chine. Ils veulent nouer un accord, mais est-ce que j'en ai envie?" a-t-il écrit sur Twitter.

Au niveau économique, l'Allemagne a accusé un fort recul des exportations, avec un tassement de l'excédent commercial en août. La Grande-Bretagne a de son côté essuyé un repli de 0,1% de son PIB en août.

Le SMI a fini sur un gain de 0,74% à 9903,02 points, avec un plus haut à 9914,56 et un plus bas à 9796,69. Le SLI a gagné 0,87% à 1508,53 points et le SPI 0,60% à 12'054,47 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont progressé, 3 reculé et Nestlé a fini stable.

Sonova (-3,7%) a fini lanterne rouge du petit peloton des perdants, derrière Vifor (-0,3%) et Temenos (-0,2%).

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,4%) et Novartis (+0,5%) ont soutenu l'indice. Novartis a revendiqué une nouvelle fois la supériorité de son Cosentyx (secukinumab) pour le traitement de l'arthrite psoriasique, avec ou sans inflammation des insertions de tendons (enthésite).

Richemont (+2,2%) précède Givaudan, UBS, Clariant et Julius Bär (tous +2,1%) en tête du classement.

Le groupe genevois de parfums et arômes a poursuivi sa vive croissance avec un bond de 14,5% de ses revenus, à 4,66 milliards de francs suisses, conformément aux attentes du marché. Ses deux divisions ont affiché une croissance à deux chiffres.

Credit Suisse (+1,7%) a aussi fini dans le haut du tableau. Swatch (+1,1%) termine également dans la première moitié du classement. Les valeurs du luxe ont profité des bons chiffres intermédiaires de leur concurrent français LVMH publiés la veille.

Selon Bloomberg, le cimentier franco-suisse Lafargeholcim (+2,0%) ne serait pas intéressé pour racheter une division de BASF, contrairement à d'autres rumeurs relayées précédemment par la même agence.

Dans le gros du peloton des gagnants, AMS (+1,0%) et Osram discutent des modalités d'une collaboration après l'échec de l'offre de rachat du premier sur le second, ont indiqué des responsables de l'entreprise allemande lors d'une conférence téléphonique.

Swisscom (+0,6%) fait l'objet d'une plainte de l'annuaire en ligne Zip.ch devant la Commission de la concurrence. L'entreprise accuse le géant bleu et sa filiale localsearch d'abus de position dominante avec son nouveau produit SWISS LIST, qui verrouillerait selon elle, "l'ensemble du marché des solutions de marketing digital au détriment de milliers d'autres acteurs actifs dans ce domaine en Suisse".

Sur le marché élargi, le spécialiste des solutions d'assemblage Bossard (+2,4%) a dépassé les attentes au troisième trimestre au niveau des ventes. Le groupe a indiqué avoir profité d'une croissance, aussi bien en Europe qu'en Asie. Toutefois, il doit affronter des vents contraires dans la région Amériques et la direction table toujours sur une certaine stagnation des recettes sur l'ensemble de l'exercice. La marge opérationnelle (Ebit) devrait se situer au bas de la fourchette visée de 10% à 13%.

Berenberg a relevé l'objectif de cours de Sunrise (+3,7%) et confirmé "buy". L'analyste estime que le rachat d'UPC Suisse permettrait au numéro deux des télécoms de renforcer sa compétitivité et générerait de la valeur ajoutée à moyen terme pour les actionnaires. Le conseiller en droits de vote ISS recommande pour sa part de rejeter l'opération, estimant le coût de la reprise trop élevé.

Ascom (+3,1%) a remporté un contrat d'environ 1,3 million de francs suisses pour le renouvellement des équipements de communication et de la sécurité des personnes dans une des plus grandes prisons allemandes.

rp/ck