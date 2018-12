Bourse Zurich: le SMI repasse sous la barre des 9100 points

Zurich (awp) - Après avoir joué les équilibristes une bonne partie de la matinée, la Bourse suisse cédait du terrain mardi à l'approche de la mi-journée. Son indice phare SMI était repassé sous la barre des 9100 points.

L'euphorie suscitée la veille par la trêve de trois mois conclue entre Washington et Pékin sur le front commercial à l'occasion du G20 qui s'est tenu le week-end dernier à Buenos Aires faisait à nouveau face au scepticisme des marchés, qui reportaient leur attention sur la réforme de la zone euro, le Brexit et le budget italien.

"Les anticipations font que les investisseurs vont rapidement passer à d'autres sujets (...) le nombre de hausses de taux d'intérêt aux Etats-Unis à attendre en 2019, la croissance américaine, l'évolution du prix du baril de pétrole, la situation politique en Italie ou encore l'avenir du Brexit", énumèrent les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire.

Au Royaume-Uni, les députés entament cinq jours de débats sur les termes du divorce avec l'Union européenne (UE), avant un vote historique le 11 décembre qui déterminera l'avenir de leur pays et celui de leur Première ministre Theresa May.

Menacée d'un échec au Parlement, la cheffe du gouvernement a fait planer la menace d'un départ de l'UE sans accord, avec de lourdes conséquences pour l'économie britannique. Elle a aussi averti qu'il pourrait bien ne pas y avoir de Brexit du tout.

En Italie, son homologue italien Giuseppe Conte a promis un nouveau budget "dans les prochaines heures", dans le but d'éviter une procédure d'infraction à son pays. La veille, il avait laissé entendre que son objectif n'était pas de porter le déficit en dessous des 2% du PIB.

Après 18 heures de négociations, les ministres des Finances de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur la réforme de la zone euro. Ce dernier, dont les contours n'ont pas encore été communiqués, devra encore recevoir l'accord des chefs d'Etat et de gouvernement lors d'un sommet jeudi et vendredi prochains à Bruxelles.

A 10h50, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,28% à 9081,12 points, proche de son plus bas. Le Swiss Leader Index (SLI) lâchait 0,47% à 1403,38 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,30% à 10'600,47 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 cédaient du terrain et six en gagnaient.

Roche (-0,5%) avait basculé dans le rouge. Dans la soirée de lundi, le colosse rhénan a présenté de nouvelles données de phase III pour ses médicaments Hemlibra (emicizumab) et Venclexta (venetoclax), à l'occasion du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego.

Son concurrent Novartis (-0,2%) va lancer deux études de phase III sur son traitement expérimental ligelizumab (QGE031) contre l'urticaire spontané chronique.

Le troisième larron Nestlé (+0,6%) continuait de dominer les échanges, devançant d'une encolure Swisscom (+0,5%) et Sonova (+0,4%), sans nouvelle particulière.

Swiss Re (-0,3%) demeure "solide comme un roc" malgré les dommages causés par les ouragans Florence et Michael, le typhon au Japon et les incendies en Californie. Le patron du réassureur, Christian Mumentahler, souligne dans un entretien à AWP que les catastrophes naturelles n'ont pas égratigné la couverture de capitaux.

Swiss Life perdait 0,6%, après avoir vu sa recommandation ramenée à "hold", après "buy" par Kepler Cheuvreux, qui estime que la hausse du cours ces derniers temps bride le potentiel haussier du titre.

Geberit (-2,7%) était également à la traîne, après sa rétrogradation à "hold", après "buy", par Vontobel assortie d'un coup de rabot sur l'objectif de cours.

Le fabricant de capteurs AMS (-4,6%) tenait la lanterne rouge, apparemment après l'avertissement sur résultats d'un nouveau fournisseur d'Apple, à moins que ce ne soit en raison d'un nouvel abaissement d'objectif de cours.

Sur le marché élargi, l'imprimeur et éditeur Orell Füssli (+2,3%) a annoncé le départ de son directeur général, Martin Buyle, qui quittera l'entreprise à fin septembre 2019.

Le fabricant de composants électroniques Cicor (+12,7%) a décroché auprès d'une "entreprise européenne renommée dans le domaine aérospatial" un contrat de plus de 20 millions de francs suisses pour la fabrication de substrats à couche mince.

Implenia (-7,8%) poursuivait son chemin de croix, après avoir vu l'action s'effondrer de plus d'un quart la veille suite à l'annonce d'un important correctif de valeur. Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "hold", après "buy", estimant que le nouvel avertissement sur résultats a sérieusement entamé la crédibilité de l'entreprise.

buc/jh