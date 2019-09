Bourse Zurich: le SMI repasse sous les 10'000 points, attentisme de mise

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'enfonçait dans le rouge mardi en fin de matinée. Plombé par ses poids lourds, l'indice phare SMI était repassé juste en dessous de la barre symbolique des 10'000 points, un jour après avoir franchi pour la première fois de son histoire celle des 10'100 points. Les intervenants restaient sur leurs gardes en attendant les réunions des banques centrales européenne (BCE) puis américaine (Fed).

"Les courtiers ont les yeux braqués sur la réunion de la BCE jeudi, et il y a une spéculation continue sur la possibilité d'un assouplissement de la politique monétaire", rappelle dans son commentaire David Madden, de CMC Markets.

Six semaines après avoir laissé entrevoir une panoplie de mesures de relance, la BCE se trouve acculée à agir dès jeudi, malgré ses débats internes, tant le contexte économique demeure fébrile. Il lui faudra satisfaire les attentes élevées des marchés, tout en apportant la réponse adéquate à la conjoncture en zone euro, certes ralentie mais pas immédiatement menacée de récession.

"Lors d'une précédente réunion de la BCE, le banquier central Mario Draghi avait plaidé pour des mesures fiscales, arguant que les mesures monétaires ne pouvaient pas tout régler", souligne David Madden.

Au chapitre macro-économique, les prix à la production en Chine se sont inscrits le mois dernier à leur niveau le plus bas depuis août 2016, un nouveau signe inquiétant pour la deuxième économie mondiale en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis.

En France, la production industrielle a enregistré un sursaut en juillet, se ressaisissant après son repli de juin, confortée par une reprise de la production manufacturière et un fort rebond dans la pharmacie et le raffinage.

Au Royaume-Uni, le taux de chômage est retombé à 3,8% à fin juillet, au plus bas depuis 1974, alors que le Premier ministre Boris Johnson s'est vu infliger une nouvelle défaite cuisante de la part des députés, qui ont à nouveau refusé de déclencher des législatives anticipées.

Sur le coup de 10h50, le Swiss Market Index (SMI) se contractait de 0,65% à 9993,70 points, après avoir atteint un plus haut à 10'031,50 points. Le Swiss Leader Index cédait 0,47% à 1533,06 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,75% à 12'147,58 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 18 perdaient du terrain et 12 en gagnaient.

Partners Group (-3,4%) avait cédé la lanterne rouge provisoire à Lonza et Temenos (-3,5% chacun). Le spécialiste en capital-investissement a légèrement amélioré sa rentabilité et le bénéfice au premier semestre, moins toutefois que ce qu'attendait la communauté financière.

Novartis (-1,3%) prévoit de réaliser lors du prochain congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche contre la sclérose en plaques (Ectrims) pas moins de 34 interventions sur son portefeuille de traitements contre la maladie.

Roche (-1,1%) pourrait avoir mis le doigt sur un biomarqueur susceptible de contribuer à prédire l'évolution de la sclérose en plaques, dans le cadre de ses programmes cliniques sur l'Ocrevus (ocrelizumab).

Le troisième poids lourd Nestlé (-1,5%) pesait également sur l'indice.

Richemont (-1,1%) a annoncé le départ fin octobre de son directeur des Maisons de mode et d'accessoires Eric Vallat "pour des raisons personnelles". Le Français était arrivé en juin 2018 au sein du groupe de luxe helvétique pour prendre ce poste nouvellement créé.

Après avoir cartonné dans les premiers échanges, Sonova cédait 0,9%, malgré une recommandation d'achat de la part de Jefferies, qui a également relevé substantiellement son objectif de cours.

A l'autre extrémité du tableau, UBS (+2,1%) poursuivait sa course en tête, devant Adecco (+1,5%) et LafargeHolcim (+1,4%). Le numéro un bancaire helvétique avoir vu sa recommandation relevée par Kepler Cheuvreux, qui préconise désormais l'achat du titre (buy).

Son dauphin Credit Suisse (+1,2%) devait se contenter de la médaille en chocolat, loin devant Julius Bär (+0,6%) qui a vu son objectif de cours marginalement raboté par Morgan Stanley.

Sur le marché élargi, le groupe bancaire Valiant (-0,8%) a indiqué vouloir se développer en investissant 50 millions de francs suisses dans les cinq prochaines années.

Le gestionnaire de fonds luxembourgeois Axxion a exigé le départ du président de Sunrise (-0,4%) Peter Kurer lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire de l'opérateur.

buc/fr