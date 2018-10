Bourse Zurich: le SMI replonge sous les 8900 points, lesté par la pharma

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait cédé une bonne partie de ses gains initiaux lundi en fin de matinée. Après avoir entamé la semaine sur une note nettement positive, le SMI des valeurs vedettes est retombé sous la barre des 8900 points et s'est même permis une incursion en territoire négatif, lesté par les poids lourds pharmaceutiques, qui figuraient pourtant dans le wagon de tête des échanges avant-Bourse.

"Cette semaine, les regards devraient rester rivés sur l'Italie", après la rétrogradation de sa note à Baa3 par l'agence Moody's, relèvent les analystes de CMC Markets dans leur commentaire. Inquiète des choix budgétaires de la coalition populiste au pouvoir à Rome, l'agence de notation a baissé d'un cran sa note, la plaçant juste au-dessus de la catégorie spéculative ("junk bonds").

L'Italie ploie actuellement sous une dette de 2300 milliards d'euros, qui représente quelque 131% de son PIB. Les experts de CMC Markets soulignent toutefois que le maintien de la perspective "stable" laisse supposer qu'une nouvelle rétrogradation n'est pas "imminente".

Le gouvernement italien devrait présenter à la Commission européenne dans la journée des "clarifications" sur un dérapage budgétaire "sans précédent" et une "non-conformité grave" avec les règles en vigueur dans l'Union.

Sur le coup de 10h45, le Swiss Market Index (SMI) progressait encore de 0,09% à 8880,10 points, après avoir marqué un plus bas à 8865,80 points. Le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,27% à 1403,99 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,18% à 10'487,09 points. Sur les 30 principales cotations, 24 gagnaient du terrain et six en cédaient.

Courtisés avant-Bourse, les poids lourds pharmaceutiques Roche et Novartis (-0,8% chacun) plombaient l'indice vedette de SIX. Le premier a présenté de nouveaux détails sur Tecentriq (atezolizumab) à l'occasion du congrès d'oncologie Esmo vendredi, et le second a annoncé l'homologation en Suisse de sa première thérapie génique, le Kymriah (tisagenlecleucel), contre deux formes de cancer du sang en ligne subordonnée de traitement.

Le troisième larron Nestlé s'offrait 1,0%.

Avec un bond de 3,9%, le fabricant de semi-conducteurs AMS, qui va dévoiler après la clôture sa performance trimestrielle, caracolait en tête du classement provisoire, suivi par Dufry (+2,3%) et Julius Bär (+1,3%)

Selon l'agence Bloomberg, UBS (+0,6%) et Julius Bär auraient demandé à certains de leurs employés d'éviter de voyager en Chine, après l'arrestation d'une conseillère clientèle de la banque aux trois clés à l'aéroport de Pékin.

La porteur Swatch (+0,7%) avait toujours la faveur des investisseurs, alors que le concurrent Richemont (-0,2%) était tombé en disgrâce.

Temenos (-0,7%) a vu son objectif de cours marginalement abaissé par Goldman Sachs, qui maintient sa recommandation de vente du titre. L'ajustement est dû essentiellement à l'affaiblissement du dollar face au franc.

Deutsche Bank a raboté son objectif de cours pour Swiss Re (+0,4%), en raison du montant plus important que prévu des dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles au troisième trimestre et les coûts probables de l'ouragan Michael.

Lonza (-1,4%) portait toujours la lanterne rouge, sans nouvelle particulière.

Sur le marché élargi, Phoenix Mecano (+2,3%) a annoncé l'acquisition d'une participation de 80% dans le chinois Mei Hui Machinery, spécialisé dans l'usinage de métal. La transaction, dont le prix a été maintenu secret, devrait être finalisée en 2019.

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Dottikon dégringolait de 12,3%. Le groupe argovien anticipe une baisse "considérable" de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au premier semestre de son exercice décalé 2018/19, en raison des incertitudes économiques et géopolitiques, ainsi que de ruptures de stock chez ses fournisseurs.

Cicor (non traité) prévoit d'inaugurer une nouvelle chaîne de production sur son site de Bronschhofen, dans le canton de Saint-Gall. Le producteur de composants électroniques neuchâtelois compte injecter encore 1,5 million de francs suisses dans l'extension de ses capacités sur les deux prochaines années.

Le développeur de substituts osseux Kuros (+2,3%) a décroché aux Etats-Unis un brevet sur une méthode de production de phosphate de calcium ostéoinductif et de ses dérivés.

