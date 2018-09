Bourse Zurich: le SMI reste dans le vert grâce à Novartis

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sur une tendance positive mardi matin, bien qu'à un rythme plus lent qu'à l'ouverture. Les indications en provenance de New York étaient mitigées, les indices américains ayant terminé sur une note contrastée lundi.

"La journée d'hier a été une séance mitigée pour les marchés européens et américains et cette tendance s'est répétée ce matin en Asie, alors que les investisseurs attendent de voir quelle sera la prochaine annonce sur le litige commercial entre les Etats-Unis et la Chine", ont résumé les analystes de CMC Markets.

Au niveau macroéconomique, l'emploi salarié a de nouveau ralenti en France au deuxième trimestre. Au Royaume-Uni, le taux de chômage est resté inchangé à 4,0% entre mai et juillet. Plus tard dans la matinée, l'Allemagne publiera son baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers.

A 10h38, le SMI progressait de 0,20% à 8948,50 points, le SLI s'adjugeait 0,22% à 1460,26 points et le SPI prenait 0,29% à 10'680,62 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 se repliaient, trois étaient stable et 16 montaient.

Aryzta (+12,9%) s'envolait. Le boulanger industriel a avancé dans l'organisation de son augmentation de capital, annoncée mi-août. Il a également nommé trois nouveaux administrateurs.

Partners Group (+3,4%) suivait juste derrière. Le spécialiste zougois en capital-investissement a décoiffé toutes les attentes, que ce soit au niveau des recettes, de la rentabilité et des profits au premier semestre. Les objectifs 2018 sont confirmés.

Novartis (+1,9%) gagnait largement du terrain et soutenait l'indice SMI. Le géant pharmaceutique devrait finaliser la scission d'Alcon au premier semestre 2019. La division ophtalmologique établira son siège à Genève. A terme, le site devrait compter 700 employés. Citigroup et Exane BNP ont relevé leur objectif de cours et la recommandation du groupe rhénan.

Les deux autres poids lourds Roche (-0,5%) et Nestlé (stable) ne soutenaient par contre pas l'indice vedette.

Parmi les rares perdants se trouvaient les assureurs Swiss Re (-1,1%) et Zurich Insurance (-0,3%). Les titres des assureurs étaient saisis par l'inquiétude concernant la côte est des Etats-Unis. A mesure que l'ouragan Florence grandit et se renforce, les craintes de dommages importants augmentent, car des villes de l'intérieur des terres peuvent aussi se trouver sur son parcours dans les Etats de Caroline du Nord, du Sud et en Virginie.

Richemont (-0,7%) et Swatch (-0,3%) cédaient également leurs gains de la veille.

Sur le marché élargi, Dormakaba (+0,2%) a présenté ses résultats annuels pour l'exercice 2017/18, incluant une solide hausse des ventes et des bénéfices. La marge Ebitda s'est toutefois repliée en raison des coûts de restructuration.

L'équipementier du bâtiment Poenina (+0,4%) a de son coté publié ses résultats semestriels et annoncé une acquisition.

