Bourse Zurich: le SMI reste indécis avant le weekend

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait indécise vendredi en fin de matinée, en l'absence de nouvelles d'entreprises susceptibles de faire bouger les marchés. Wall Street sera par ailleurs fermée, à la veille de la fête nationale américaine.

La Bourse de New York a progressé jeudi soir, portée par un nombre record d'emplois créés aux Etats-Unis en juin et un recul plus important qu'attendu du taux de chômage. L'indice vedette Dow Jones est monté de 0,36% et le Nasdaq a fini à un record, en hausse de 0,52%.

"Le récent lot de données macroéconomiques solides provenant de différentes zones (...), ainsi que les résultats encourageants des essais d'un vaccin contre le coronavirus ont complètement compensé les craintes d'une seconde vague, malgré les chiffres records d'infection dans certaines régions", ont commenté les analystes d'Activtrades dans une note.

Selon ces derniers, "la session d'aujourd'hui devrait rester calme et tranquille, aucune publication de données macroéconomiques significatives n'étant en vue avant le weekend", mais "de petites corrections pourraient avoir lieu aujourd'hui, car les marchés pourraient revenir pour tester les niveaux de rupture d'hier".

A 10h55, le SMI baissai tout juste de 0,06% à 10'182,89 points, alors que le SLI progressait de 0,1% à 1531,23 points. Le SPI gagnait 0,06% à 12'595,71 points.

Les plus solide performances étaient enregistrées par Temenos (+1,9%), Lonza (+1,5%) et Clariant (+1,5%). Le titre Lonza grimpait ce vendredi à un plus haut historique, profitant d'un rééquilibrage sur le marché européen de la santé, selon des courtiers.

Nestlé (+0,3%) montait à peine. Le groupe alimentaire a annoncé jeudi soir qu'il se retirait d'une partie des activités dans l'eau en Amérique du Nord. La filiale canadienne du géant de Vevey vend ses eaux en bouteilles de marque Pure Life à Ice River Springs.

Les deux autres poids lourds de la cote, Novartis (-0,3%) et Roche (-0,4%), reculaient par contre.

Les plus faibles performance étaient inscrites par les assureurs Swiss Re (-1,1%), Zurich Insurance (-0,4%) et Swiss Life (-0,4%), ainsi que par l'horloger Swatch (-0,9%). Ce dernier a vu son objectif de cours relevé par UBS, mais abaissé par Goldman Sachs.

Sur le marché élargi, Cosmo Pharmaceuticals (+4,2%) était plébiscité par les investisseurs. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a homologué le sédatif Byfavo du laboratoire transalpin, coté à la Bourse suisse.

SFS (+2,4%) était recherché, alors que le fabricant d'éléments de construction et de dispositifs de fixation métalliques SFS a averti avoir été impacté au second trimestre par les effets économiques de la pandémie de coronavirus.

Stadler Rail (+0,2%) livrera quatre trams-trains bi-mode supplémentaires à la société hongroise de chemins de fer Mav-Start.

al/vj