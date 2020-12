Bourse Zurich: le SMI retourne à l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse était revenue de justesse dans le vert et tournait autour de l'équilibre mardi en fin de matinée, après un mois de novembre qualifié de record par les analystes. La place zurichoise bruissait de nouvelles avec la nomination d'un nouveau président pour Credit Suisse, un test anti-Covid de Roche homologué aux Etats-Unis et un PIB helvétique en forte hausse.

"Les actions européennes ont ouvert à la hausse mardi, suivant la tendance amorcée dans la nuit en Asie, après que les investisseurs aient accueilli des données macroéconomiques rassurantes de la Chine et d'Australie", a indiqué Pierre Veyret d'Activtrades dans un commentaire. "L'optimisme se poursuit en Europe, les investisseurs s'attendant à des performances plus positives et pariant sur un avenir économique plus radieux avec la fin potentielle de la crise Covid-19 en vue", a-t-il ajouté, soulignant que les données macroéconomiques devraient occuper les investisseurs.

En Chine, l'activité manufacturière a connu en novembre sa plus forte progression en dix ans, selon l'indice des directeurs d'achats (PMI) du secteur manufacturier.

Côté européen, le taux de chômage en Allemagne a connu une baisse inattendue en novembre à 6,1%, en baisse de 0,1 point sur un mois. En Suisse, l'économie a enregistré un vif rebond au troisième trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a bondi de 7,2% au troisième trimestre comparé au partiel précédent. Le moral des directeurs d'achats suisses s'est renforcé en novembre malgré la deuxième vague de la crise pandémique, grâce à la reprise des exportations vers l'Asie.

A la Bourse suisse vers 10h53, l'indice vedette SMI progressait d'à peine 0,06% à 10'483,75 points, tandis que le SLI gagnait 0,2% à 1654,89 points. Quant au SPI, il s'appréciait de 0,13% à 13'020,33 points.

Temenos (+4,4%), Swiss Life (+2,1%) et Sonova (+2,0%) occupaient les trois premières marches du podium. Les analystes de Jefferies recommandent désormais à l'achat le titre du spécialiste des aides auditives.

Adecco (+0,3%) a présenté sa nouvelle feuille de route à moyen terme à l'occasion de sa journée dédiée aux investisseurs. La multinationale zurichoise vise notamment des gains de parts de marchés. La marge brute opérationnelle (Ebita) doit s'inscrire dans un couloir de 3,0 à 6,0%, contre 2,5% à 5,0% sur la période 2017-2020.

Credit Suisse (+0,2%) était revenu en territoire positif. La banque propose à ses actionnaires la candidature d'António Horta-Osório, patron de la banque Lloyds, en tant que nouveau président. L'élection devrait se tenir lors de la prochaine assemblée générale annuelle le 30 avril 2021. Credit Suisse risque par ailleurs de payer 680 millions de dollars dans l'affaire des RMBS aux Etats-Unis.

Le concurrent UBS (+0,1%) suivait le mouvement tout juste haussier.

Roche (+0,4%) revenait aussi dans le vert. Le géant pharmaceutique a décroché une homologation d'urgence de l'Autorité sanitaire américaine (FDA) pour son test sérologique du Covid-19, déjà disponible en Europe.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,5%) et Nestlé (+0,1%) affichaient des tendances divergentes.

Les plus fortes baisses étaient subies par Schindler (-2,0%), Lonza (-1,2%) et Givaudan (-1,1%). Bernstein a relevé l'objectif de cours du numéro un mondial des arômes et parfums.

Sur le marché élargi, Galenica (+1,2%) accélérait. Le groupe remanie et complète sa direction générale. A compter du 1er janvier, les actuelles divisions du grossiste bernois en médicaments et exploitant de pharmacies, à savoir Détail, Produits & Marques et Services disparaîtront. Elles laisseront place aux unités de service Pharmacies, Soins de santé, Produits et marketing, Commerce de gros et logistique ainsi qu'Informatique et services numériques.

Aryzta (+4,6%) accélérait encore plus fortement. Le boulanger industriel a vu ses ventes reculer au premier trimestre 2020/21 (entre août et octobre derniers), tout en faisant un peu mieux qu'attendu par les analystes.

Wisekey (-1,3%) veut racheter Arago, entreprise allemande active dans l'intelligence artificielle, en la finançant notamment par ses propres actions.

SIG Combibloc (-3,0%) baissait par contre fortement. La société de capital-investissement Onex, actionnaire de référence, table sur un produit brut de 725 millions de dollars de la vente annoncée lundi soir de sa participation restante de 10,1% dans le capital du producteur de machines d'emballages pour boissons.

Swiss Steel (-3,9%) cédait également ses gains. L'ex-Schmolz+Bickenbach va procéder à une augmentation de capital, dont l'entreprise espère récolter un produit brut de 200 millions d'euros.

