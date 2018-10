Bourse Zurich: le SMI s'affermit à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse se raffermissait à l'approche de la mi-journée lundi, première séance du quatrième trimestre. Les données avant-Bourse laissent présager une ouverture en hausse du côté de Wall Street, après que les États-Unis, le Canada et le Mexique sont parvenus dimanche à un accord de libre-échange pour l'Amérique du Nord. En Suisse, rares étaient les nouvelles d'entreprises, à l'exception d'Aryzta qui a publié ses résultats annuels.

"Alors que nous entrons dans le dernier trimestre, le contexte économique continue d'être incertain, les inquiétudes sur le commerce restant dans les esprits, et ce malgré la conclusion d'un nouvel accord entre les Etats-Unis et le Canada, qui a dopé les marchés asiatiques dans la nuit", a commenté un analyste de CMC Markets.

Malgré cela, les craintes "d'un ralentissement de la croissance en Chine" subsistent, après la stagnation du secteur manufacturier en septembre et le net ralentissement des commandes à l'exportation, a poursuivi le spécialiste.

En Suisse les chiffres d'affaires du commerce de détail ont progressé légèrement en août, mais la situation reste difficile dans l'habillement.

Dans le secteur manufacturier, l'optimisme des directeurs d'achat suisses a quelque peu fléchi, l'indice PMI s'étant nettement replié en septembre. Même constat du côté du Japon, où le baromètre de confiance des grandes entreprises manufacturières a accusé au troisième trimestre son troisième recul d'affilée.

Sur le front de l'emploi, la situation s'est améliorée en zone euro, avec un taux de chômage au plus bas depuis dix ans à 8,1% en août. Pour le même mois, il a également diminué en Italie à 9,7%.

Les investisseurs attendent encore la publication dans l'après-midi de l'indice ISM d'activité dans l'industrie aux Etats-Unis.

A 11h00, le SMI gagnait 0,21% à 9107,46 points, le SLI progressait de 0,28% à 1487,03 points et le SPI de 0,2% à 10'834,56 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 étaient en hausse, six se repliaient et deux (Partners Group et Swisscom) étaient stables.

Lanterne rouge provisoire, Dufry (-0,7%) faisait les frais d'un abaissement d'objectif de cours par Credit Suisse. L'établissement juge que des signes d'affaiblissement se sont fait sentir sur le plan de la croissance organique au troisième trimestre.

Les bancaires UBS (-0,3%) et Credit Suisse (-0,2%) étaient également à la peine. Mais Julius Bär (+0,2%) s'en sortait mieux.

Les poids lourds Nestlé (+0,2%) et Novartis (+0,4%) soutenaient l'indice, tandis que Roche (-0,2%) était en repli.

Le podium provisoire se composait d'AMS (+2,4%), Temenos (+1,7%) et des horlogers Swatch et Richemont (chacun +1,3%).

Sur le marché élargi, le titre Aryzta (+33,8%) avait le vent en poupe. Le boulanger industriel a publié une piètre performance, mais en ligne avec les attentes, pour l'exercice annuel décalé 2017/18. La société a renoncé à verser un dividende à ses actionnaires.

Gurit (+1,8%) a renforcé ses activités dans le domaine des matériaux destinés à la fabrication de pales pour éoliennes grâce au rachat de l'entreprise danoise JSB Group.

Wisekey (+2,2%) a annoncé un financement de 6,5 millions de dollars par le biais de deux fonds de placement.

ol/al