Bourse Zurich: le SMI s'apprête à repartir en net repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait une fois de plus faire les frais de la volatilité élevée sur les marchés et ouvrir lundi matin en forte baisse. L'action concertée des grandes banques centrales, dont la BNS, ne semblaient pas rassurer les investisseurs.

La Bourse de New York a vivement rebondi vendredi soir au lendemain de sa pire séance depuis le krach boursier d'octobre 1987, profitant d'un impressionnant regain de vigueur en toute fin de séance après la proclamation par Donald Trump de l'état d'urgence face à l'épidémie de coronavirus. Le Dow Jones Industrial Average s'est envolé de 9,36% et le Nasdaq, de 9,34%.

"Les principaux indices américains ont fini en très forte hausse confirmant ainsi le côté schizophrénique du marché", a souligné John Plassard, analyste chez Mirabaud Securities.

Les principales banques centrales mondiales, dont la BNS, ont lancé dimanche soir une action concertée pour rassurer les marchés face aux craintes générées par la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 2000 décès en Europe et plus de 6000 dans le monde.

La Réserve fédérale américaine (Fed), la BCE, ainsi que les banques centrales du Japon, du Canada et d'Angleterre, tout comme la Banque nationale suisse (BNS) vont augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités par les accords permanents de swap en dollars. La Fed a aussi abaissé ses taux d'un point pour tenter de rassurer les marchés.

Après avoir rebondi vendredi en clôture de 1,17%, le SMI semblait repartir nettement en baisse lundi matin. Selon les indications préalables fournies par Julius Bär, l'indice vedette chutait de 3,64% à 8063,28 points à 08h15.

L'ensemble des valeurs vedettes était dans le rouge vif, à commencer par les bancaires Credit Suisse (-4,9%) et UBS (-5,2%).

Ls cycliques étaient également lourdement pénalisée avec ABB (-5,2%) et Adecco (-4,5%), ainsi que les valeurs du luxe Richemont (-4,0%) et Swatch (-4,0%).

Sonova (-4,8%) a suspendu son programme de rachat d'actions, invoquant les incertitudes liées au coronavirus.

AMS (-34,0%) plongeait dans les abysses, en raison du début de l'augmentation de capital et du début du négoce des droits de souscription.

Le marché élargi était aussi pénalisé. Oerlikon (-3,1%) n'arrivait pas à profiter de l'annonce de trois importantes commandes en Chine pour 600 millions de francs suisses.

