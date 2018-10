Bourse Zurich: le SMI s'enfonce dans le rouge, les données US en ligne de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'enfonçait dans le rouge vendredi en fin de matinée, poursuivant sur la tendance baissière de la veille et emboîtant le pas à ses consoeurs européennes. Dans l'attente de la publication du rapport de septembre sur l'emploi et les salaires aux Etats-Unis, les investisseurs misaient sur la prudence.

Dans le contexte d'accélération des rendements obligataire des emprunts d'Etat américains observé actuellement, ces données outre-Atlantique seront d'autant plus importantes, relèvent les analystes de Mirabaud Securities.

Au niveau macroéconomique, les commandes passées à l'industrie allemande ont dépassé les attentes des analystes en augmentant de 2,0% sur un mois en août, après avoir reculé de 0,9% en juillet.

En France, le déficit commercial, l'un des grands points faibles de l'économie tricolore, s'est nettement détérioré en août pour atteindre 5,6 milliards d'euros, affecté par le rebond des importations de pétrole.

Les prix à la consommation en Suisse n'ont quasiment pas bougé en septembre (+0,1%) sur un mois. Ils ont par contre nettement accéléré (+1,0%) sur un an, en raison notamment de l'envolée des tarifs pour les produits pétroliers.

A 11h00, le SMI perdait 0,46% à 9054,32 points, le SLI reculait de 0,73% à 1462,27 points et le SPI abandonnait 0,59% à 10'715,17 points. A l'exception de quatre valeurs, toutes les autres pointaient dans le rouge.

Sika (+0,9%), Swisscom (+0,4%) et Roche (+0,1%), sans informations particulières, étaient les seules à grignoter du terrain tandis que Geberit était stable.

Les autres poids lourds de la cote Novartis (-0,1%) et Nestlé (-0,6%) pesaient sur l'indice.

A l'autre bout du tableau, AMS (-3,3%), Temenos (-3,1%) et Julius Bär (-2,8%) affichaient les pertes les plus importantes.

Clariant (-2,6%) ne tenait plus la lanterne rouge mais souffrait toujours de la rétrogradation de la recommandation à "reduce" par Vontobel.

Les deux autres bancaires étaient aussi dans le rouge: Credit Suisse abandonnait 1,1% et UBS 1%, poursuivant sur la baisse de la veille.

Givaudan (-0,5%) après les gains engrangés dans les premiers échanges figurait aussi du côté des perdants. Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours du titre.

Lonza (-0,6%) ne profitait pas non plus de la hausse de l'objectif de cours par Deutsche Bank et JP Morgan.

Au niveau du marché élargi, Ems-Chemie (-1,3%) n'arrivait pas à échapper à la morosité qui régnait sur les marchés, après avoir publié une hausse de plus de 10% de son chiffre d'affaires sur neuf mois. Le groupe grison a aussi confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

