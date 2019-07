Bourse Zurich: le SMI s'enfonce dans le rouge, résultats d'entreprise à foison

Zurich (awp) - La Bourse suisse était solidement ancrée dans le rouge mercredi à l'approche de la mi-journée. Après être passé plusieurs fois d'un côté et de l'autre de la barre pendant la première heure d'échanges, le SMI des valeurs vedettes a pris le chemin de la cave. La saison des résultats bat de nouveau son plein, avec des sorts divergents selon les entreprises.

La rencontre prochaine entre des responsables américains et leurs homologues chinois, annoncée par plusieurs articles de presse, alors que les tensions commerciales entre Washington et Pékin sont vives, a ravivé l'espoir d'une détente entre les deux puissances.

"Il semble que les Etats-Unis soient disposés à allonger la durée des négociations", observe un analyste de LBBW. "Comme les effets négatifs du conflit commercial se font sentir dans les deux pays", Pékin et Washington "sont forcés de trouver rapidement une solution", renchérit un confrère d'Axitrader.

Au chapitre macro-économique, la croissance de l'activité privée dans la zone euro s'est repliée en juillet pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois mois, à 51,5 points, alors que les analystes tablaient sur 52,1 points.

La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a légèrement augmenté en juin, selon les derniers chiffres de la Banque centrale européenne (BCE), la veille d'une réunion très attendue de politique monétaire.

En France, le climat des affaires a légèrement reculé au mois de juillet, pénalisé par l'industrie manufacturière, les services et le commerce de gros. La croissance du secteur privé a ralenti, après avoir atteint un pic de sept mois en juin.

Sur le coup de 11h05, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,41% à 9923,96 points, proche de son plus bas du jour. Le Swiss Leader Index (SLI) lâchait 0,40% à 1528,88 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,41% à 12'025,16 points. Sur les 30 principales cotations, 18 cédaient du terrain et 12 en gagnaient.

Lanterne rouge dès l'ouverture, Clariant s'enfonçait de 4,1%. Le chimiste de Muttenz a annoncé le départ avec effet immédiat du directeur général Ernesto Occhiello. Ce dernier sera remplacé à titre intérimaire par l'ex-titulaire de la fonction et actuel président Hariolf Kottmann.

Julius Bär (-2,9%) et UBS (-2,3%) n'en menaient pas large non plus. Au lendemain de résultats semestriels en hausse, la banque aux trois clés a vu sa recommandation dégradée par Société générale, qui invite à se défaire du titre. La banque française a par ailleurs raboté son objectif de cours, à l'instar de Citigroup et Vontobel. Credit Suisse (-0,4%) limitait les dégâts.

A l'autre extrémité du classement, les valeurs technologiques AMS (+4,5%) et Logitech (+1,9%) poursuivaient la course en tête, au lendemain de leurs partiels respectifs et d'une ribambelle de commentaires d'analystes.

Lonza (+1,5%) occupait la troisième marche du podium. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a vu ses résultats progresser au premier semestre grâce à sa division Pharma Biotech & Nutrition (LPBN) et se dit confiant pour atteindre ses objectifs annuels.

Roche (+0,04%) évoluait juste au-dessus de la ligne de flottaison. Le paquebot pharmaceutique devra faire face à un nouveau concurrent aux Etats-Unis après l'homologation par la FDA d'un deuxième biosimilaire de son blockbuster oncologique Rituxan.

Les deux autres navires amiraux du SMI Novartis (-1,0%) et Nestlé (-0,3%) pesaient sur l'indice.

Givaudan (+0,1%) rachète pour un montant non dévoilé la maison allemande de parfums Drom. Il s'agit de la douzième acquisition de la multinationale genevoise depuis 2014. La finalisation de la transaction est attendue au troisième trimestre.

Sur le marché élargi, Sulzer (+0,5%) a enregistré sur les six premiers mois de l'année une accélération de la demande pour ses produits, assortie d'une croissance marquée de ses recettes et d'une amélioration de sa rentabilité.

Le gestionnaire de fortune EFG dégringolait de 8,3% après une performance semestrielle décevante, même ajustée des éléments exceptionnels.

Le fabricant de machines d'emballage Bobst (-6,9%) subissait également l'ire des investisseurs, suite à la confirmation de piètres résultats en début d'année, conformément à l'avertissement lancé peu de temps auparavant.

Le fabricant de machines-outils de précision Starrag (-1,3%) a bouclé le premier semestre sur des bénéfices en net recul, alors même que ses ventes ont dépassé le cap des 200 millions de francs suisses.

Bâloise (+0,1%) a effectué sa troisième opération majeure en vue de développer son écosystème "Home" en prenant le contrôle de la plateforme Devis.ch, dédiée aux prestations d'artisanat et de nettoyage.

