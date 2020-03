Bourse Zurich: le SMI s'enfonce sous les 8000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse semblait passer durablement sous la barre des 8000 points lundi en fin de matinée. L'action concertée des grandes banques centrales, dont la BNS, ne semblait pas rassurer les investisseurs, alors que l'impact économique de la pandémie de coronavirus semble de plus en plus lourd.

La Bourse de New York a vivement rebondi vendredi soir au lendemain de sa pire séance depuis le krach boursier d'octobre 1987, profitant d'un impressionnant regain de vigueur en toute fin de séance après la proclamation par Donald Trump de l'état d'urgence face à l'épidémie de coronavirus. Le Dow Jones Industrial Average s'est envolé de 9,36% et le Nasdaq, de 9,34%.

En Asie, Tokyo a fini la séance sur une chute de 2,46%.

Les principales banques centrales mondiales, dont la BNS, ont lancé dimanche soir une action concertée pour rassurer les marchés face aux craintes générées par la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 2000 décès en Europe et plus de 6000 dans le monde.

La Réserve fédérale américaine (Fed), la BCE, ainsi que les banques centrales du Japon, du Canada et d'Angleterre, tout comme la Banque nationale suisse (BNS) vont augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités par les accords permanents de swap en dollars. La Fed a aussi abaissé ses taux d'un point pour tenter de rassurer les marchés.

L'Union européenne anticipe une récession sur 2020, a indiqué lundi le commissaire européen chargé du Marché intérieur Thierry Breton, sans la chiffrer, mais en prévoyant un impact de la crise du coronavirus sur la croissance européenne "de 2 à 2,5%".

"La panique et l'incertitude demeurent prépondérants, alors que les investisseurs digèrent les derniers développements économiques négatifs du Covid-19", ont indiqué les analystes d'Activtrades dans un commentaire. Selon ces derniers, "les investisseurs se demandent ce que les banques centrales peuvent faire d'autre pour mitiger les risques liés au coronavirus".

A 10h53, le SMI chutait de 6,54% à 78120,38 points. Le SLI baissait très fortement de 7,94% à 1138,11 points tiré dans le rouge par l'ensemble des valeurs vedettes. Le SPI passait pour sa part sous la barre des 10'000 points, abandonnant 6,74% à 9538,24 points.

AMS (-19,2%) restait plongé dans les abysses boursiers, en raison du lancement de l'augmentation de capital et du négoce des droits de souscription.

Vifor (-17,8%) et Sonova (-17,2%) suivaient juste derrière. Le fabricant d'assistances auditives a suspendu son programme de rachat d'actions, invoquant les incertitudes liées au coronavirus.

Les bancaires Credit Suisse (-12,8%) et UBS (-10,5%) accéléraient leur mouvement de repli, ainsi que les valeurs du luxe Richemont (-13,1%) et Swatch (-11,4%) qui étaient aussi vendues en masse.

Le marché élargi était aussi pénalisé, surtout Dufry (-21,9%) en raison de la pandémie de coronavirus qui affecte le transport aérien.

Oerlikon (-5,9%) ne parvenait pas à profiter de l'annonce de trois importantes commandes en Chine pour 600 millions de francs suisses.

Interroll (-11,3%) subissait le même sort. Le groupe tessinois ouvrira un nouveau site de production dans la région de Suzhou en Chine et fermera son usine existante dans la même région en 2022.

Schmolz+Bickenbach (-8,6%) a récolté 93,93% de l'emprunt de 350 millions d'euros dont l'échéance tombe en 2022 avec 5,625% d'intérêts pour le rachat d'ici au 13 mars.

Mikron (-6,7%), Hiag (-3,5%) et Orell Füssli (-8,3) ont dévoilé leurs performances financières annuelles.

al/jh