Bourse Zurich: le SMI s'essouffle sur la dernière ligne droite

Zurich (awp) - La Bourse suisse, après avoir hésité une bonne partie de la journée sur la direction à prendre, a plongé dans le rouge jeudi après-midi pour clôturer la séance proche de son plus bas du jour. Les tensions commerciales occupent toujours les esprits, même si quelques signes d'apaisement se dessinent.

Les Bourses mondiales "manquent actuellement d'impulsions positives", avec la fin de la saison des résultats du deuxième trimestre, "alors que la liste des risques ne cesse de s'allonger", souligne Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

Wall Street hésitait à prendre une direction claire, alternant entre hausse et baisse, alors que les courtiers étaient "concentrés sur une série d'indicateurs économiques", ont commenté les analystes de Wells Fargo.

La productivité américaine a confirmé son accélération au deuxième trimestre, affichant son rythme le plus fort en plus de trois ans. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont quant à elles tombées à leur plus bas niveau en presque 50 ans pour la dernière semaine d'août.

Selon l'enquête mensuelle d'ADP, le secteur privé a de son côté nettement moins embauché en août, et moins que prévu par les analystes. Egalement publié peu après l'ouverture, le rapport sur les commandes industrielles a fléchi plus que prévu en juillet.

Ces éléments interviennent à la veille de la publication d'un rapport mensuel toujours très suivi sur les créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires aux Etats-Unis.

La Suisse a pour sa part enregistré une croissance de 0,7% du PIB au deuxième trimestre par rapport au précédent, portée notamment par l'industrie manufacturière et les exportations.

Le Swiss Market Index (SMI) s'est replié de 0,57% à 8818,72 points, après avoir chatouillé la barre des 8900 en cours de séance. Le Swiss Leader Index (SLI) a cédé 0,49% à 1443,70 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,54% à 10'529,09 points. Sur les 30 principales cotations, huit ont fini dans le vert et le reste dans le rouge.

Novartis (-1,0%) a annoncé la cession d'une partie des actifs de Sandoz aux Etats-Unis pour 900 millions de dollars, avec un complément potentiel de 100 millions. Le groupe pharmaceutique se sépare d'environ 300 produits pour se concentrer sur les génériques complexes et les biosimilaires.

Dans l'après-midi, le laboratoire rhénan a en outre annoncé l'homologation de son traitement Kymriah au Canada pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B après récidive de la maladie chez les jeunes patients.

Roche a également perdu 1,0%. L'Autorité sanitaire américaine (FDA) a décidé de prolonger la période d'examen de l'immunothérapie Tecentriq dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules non squameux métastasé, en combinaison avec Avastin. La décision est attendue le 5 décembre.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,1%) a maintenu de justesse la tête hors de l'eau. Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours pour la multinationale veveysane mais confirmé sa recommandation d'achat du titre. Nespresso, une des marques phares du groupe, a annoncé son intention de soutenir et relancer la production de café au Zimbabwe.

Une fois n'est pas coutume, la lanterne rouge échoit à la volatile Aryzta (-4,5%), après un coup de rabot cosmétique sur son objectif de cours par Goldman Sachs.

Aux bancaires, Credit Suisse (-1,1%) a plus souffert qu'UBS et Julius Bär (-0,9% chacun).

Geberit (-0,8%) figurait également dans le wagon de queue. Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours de l'équipementier sanitaire saint-gallois.

Le trio de tête se compose de Sonova (+1,9%), devant Kühne+Nagel (+0,6%) et Givaudan (+0,5%), sans nouvelles particulières.

Sur le marché élargi, Polyphor (+3,6%), récemment coté sur SIX, a creusé ses pertes au premier semestre, en dépit de la hausse des recettes.

Sunrise (+0,6%) a nommé un nouveau responsable administratif.

DKSH (-0,8%) a étendu son partenariat avec la société pharmaceutique japonaise Otsuka à Hong-Kong et à Macao.

