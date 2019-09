Bourse Zurich: le SMI s'essouffle un peu, mais reste dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive. Le SMI, qui avait presque atteint les 9960 points en début d'après-midi, s'est un peu essoufflé par la suite mais a tout de même terminé dans le vert, au-dessus des 9900 points.

Aux Etats-Unis, les marchés étaient fermés ce lundi pour cause de fête du travail et on a donc manqué d'impulsion de ce côté.

Dimanche, les droits de douane supplémentaires frappant des milliards de dollars de produits chinois sont entrés en vigueur aux Etats-Unis. Pékin a prévu de rétorquer en augmentant des tarifs douaniers sur 75 milliards de dollars de biens américains en deux temps et aux mêmes échéances, et a déposé plainte auprès de l'OMC.

Sur le front économique, l'activité manufacturière en Chine s'est redressée en août après deux mois de recul, selon un indice indépendant rendu public lundi, mais les exportations continuent de chuter sur fond de contentieux commercial avec Washington.

En Suisse, l'industrie a enregistré un léger regain de confiance en août. L'indice PMI des directeurs d'achats est remonté à 47,2 points (+2,5 points sur un mois), mais reste sous le seuil de croissance défini à 50 points. Le commerce de détail helvétique a maintenu en juillet la légère croissance amorcée en juin.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,29% à 9924,54 points, avec un plus haut à 9957,15 et un plus bas à 9894,94 points. Le SLI a gagné 0,20% à 1505,16 points et le SPI 0,25% à 12'091,05 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont progressé et 16 reculé.

Le podium du jour se compose d'Adecco (+1,8%), Swiss Re (+1,5%) et SGS (+1,2%).

Credit Suisse a relevé la recommandation pour Adecco à "outperform" de "neutral" et a augmenté l'objectif de cours. Les indicateurs se stabiliseraient et la marge s'améliorerait, selon l'analyste qui estime que la durabilité du dividende n'est pas reflétée dans le cours, même dans un environnement macroéconomique plus faible.

Swiss Re a progressé alors qu'il était encore trop tôt pour parler des dégâts causés par l'ouragan Dorian, qui ravageait les Bahamas, avant de faire lentement route vers la Floride, où des ordres d'évacuation de population ont été décrétés par les autorités.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+1,1%) a confirmé un succès en étude de phase III de son nouvel antigrippal Xofluza, administré en une fois à des enfants grippés âgés d'un à douze ans et sinon en bonne santé.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Nestlé (+0,6%) et a confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy), un ajustement dû essentiellement à un élargissement à 2021 de l'horizon temporel de la modélisation, a indiqué l'analyste.

Novartis (-0,4%) a peiné après la présentation de données détaillées de l'étude Paragon-HF avec Entresto dans le cadre du congrès de l'"European Society of Cardiology" (ESC) à Paris. Le produit n'a de justesse pas atteint les critères d'évaluation. Le géant pharmaceutique a cependant souligné que l'étude dans son ensemble montre un potentiel d'utilité d'Entresto par rapport à Valtarsan dans des cas d'insuffisance cardiaque diastolique.

Les bancaires Credit Suisse (+0,8%) et Julius Bär (+0,2%) ont gagné du terrain, alors qu'UBS (-0,1%) en a perdu.

Les principaux perdants du jour sont AMS (-3,0%), Temenos (-1,7%) et Richemont (-1,0%). La porteur Swatch (-0,3%) a aussi perdu des plumes.

Sur le marché élargi, Aluflexpack (+6,8%) a maintenu sa rentabilité au 1er semestre, malgré une perte de 8 millions d'euros due à des effets exceptionnels non récurrents. Le résultat opérationnel Ebitda a en revanche progressé de 25,5% à 14 millions d'euros, corrigé des éléments exceptionnels dont les frais liés à l'introduction en Bourse.

Flughafen Zürich (+1,1%) inaugurera son pharaonique projet immobilier "The Circle" le 1er septembre 2020.

L'installateur en électricité Burkhalter (-2,7%) a subi de plein fouet la pression sur les prix dans le domaine de la construction au 1er semestre. Ses recettes ont stagné et ses résultats se sont détériorés.

Implenia (-2,8%) a décroché un contrat de 355 millions de francs suisses en Suède.

La société immobilière Hiag (-3,4%) a essuyé une perte nette de 43,4 millions de francs suisses au premier semestre.

