Bourse Zurich: le SMI s'est gentiment rapproché des 10'000, Swatch au top

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fortement progressé mercredi. Le SMI a connu une progression quasi constante durant toute la séance. L'indice vedette de SIX s'est à nouveau rapproché de la barre des 10'00 points, franchie la première fois au début de ce mois. Il a un peu calé sur la fin, dans le sillage de Wall Street.

A New York, Wall Street reculait en matinée, les investisseurs hésitant alors que se succèdent des résultats mitigés d'entreprises. "La majorité des entreprises ayant déjà publié leurs résultats du deuxième trimestre ont dépassé les attentes. Mais ce n'est pas vraiment une surprise dans la mesure où les prévisions sont souvent abaissées avant le début de la saison des résultats", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.

Il est aussi possible que les investisseurs "adoptent une attitude attentiste avant les résultats des grands noms de la tech" et qu'ils hésitent face "aux incertitudes persistantes concernant le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et la trajectoire de la politique monétaire américaine", a ajouté cet expert.

Le SMI a fini en hausse de 0,93% à 9942,01 points, avec un plus haut à 9995,36 points et un plus bas à 9862,02 points. Le SLI a gagné 0,65% à 1530,70 points et le SPI 0,89% à 12'030,79 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et dix reculé.

La porteur Swatch (+5,9%) vient largement en tête, suivie par Temenos (+2,4%) et Novartis (+1,9%).

L'horloger biennois a essuyé un tassement de ses ventes sur les six premiers mois de l'année à 4,1 milliards de francs suisses (-3,7% sur un an). Le recul de la rentabilité est en revanche demeuré bien moindre qu'escompté par les analystes. La direction table sur un robuste retour de croissance au 2e semestre. La nominative Swatch (+5,5%) a suivi le rythme de la porteur.

Le gestionnaire genevois de marques de luxe Richemont (+1,3%) a bénéficié de l'envolée des titres de son concurrent. Il fera par ailleurs le point sur ses ventes trimestrielles ce jeudi.

Temenos a publié ses données trimestrielles juste après la clôture avec un résultat d'exploitation Ebit de 73,1 millions de dollars. Le spécialiste genevois des logiciels bancaires a aussi annoncé l'acquisition du britannique Logical Glue.

Avec Novartis, Nestlé (+1,3%) et Roche (+1,0%) ont soutenu l'indice. La filiale américaine de Roche, Genentech, a pris des options sur le portefeuille et le capital de Convelo Therapeutics, active dans le domaine des maladies neurodégénératives.

SGS (+1,2%) publie ses résultats semestriels jeudi, tout comme Givaudan (+0,2%). Les analystes s'attendent à une série de chiffres solides de la part de SGS, la croissance organique et les marges devraient ressortir plus vigoureuses.

Pour Givaudan, les analystes tablent sur une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires, pour chacune des deux divisions Parfums et Arômes. La croissance devrait avoir dépassé la moyenne de la branche.

Dopées la veille par les résultats éclatants de leurs consoeurs américaines, les bancaires ont quelque peu reflué ce mercredi et font partie du petit peloton des perdants du jour. Credit Suisse (-1,0%) a fini lanterne rouge, précédant Vifor (-0,7%) et Clariant (-0,6%).

Barclays a abaissé l'objectif de cours de Credit Suisse et UBS (-0,5%) confirmant "equal weight" pour la première et "underweight" pour la seconde. Dans un contexte de bas niveau des taux d'intérêt et de croissance économique l'incertitude gagne en ampleur selon les analystes britanniques. Par conséquent, le marché devrait se concentrer principalement sur les déclarations relatives à l'évolution des taux d'intérêt au cours de la prochaine saison de résultats financiers ont-ils relevé.

Julius Bär a aussi cédé 0,5%.

Sur le marché élargi, Bâloise (+1,7%) a finalisé la reprise du belge Fidea, renforçant son exposition sur le plat pays.

Leonteq (+1,9%) a assuré que Raiffeisen ne réduirait pas sa participation, contrairement à des souhaits précédemment émis par le nouveau président de la coopérative bancaire pour tirer un trait sur l'héritage controversé de l'ex-patron Pierin Vincenz.

Georg Fischer (-0,9%), Rieter (-0,6%) et Panalpina (-0,8%) publient leurs résultats intermédiaires jeudi. Le groupe bâlois de logistique est en cours de rachat par le danois DSV. Le délai de l'offre arrivait à échéance ce mercredi 17 juillet. DSV offre 2,375 de ses actions contre une action Panalpina.

rp/al