Bourse Zurich: le SMI s'installe au-dessus des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse accélérait la cadence vendredi à l'approche de la mi-journée, prenant ses quartiers au-dessus des 10'000 points. Un temps en retrait, les mastodontes pharmaceutiques notamment parvenaient à capitaliser sur leur succès auprès des régulateurs des deux côtés de l'Atlantique. La Banque nationale suisse (BNS) a fait le point sur des réserves de devises à fin août en modeste recul sur un mois.

Sur le front conjoncturel, la consommation des ménages japonais a progressé de 0,8% en juillet. L'Allemagne a essuyé un tassement de sa production industrielle sur le même mois en comparaison annuelle. Paris revendique par contre un déficit commercial atténué sur la même période.

Les investisseurs lorgnent déjà cet après-midi sur les statistiques de l'emploi au pays de l'oncle Sam pour tenter de se faire une idée sur l'ampleur de l'escomptée prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale américaine.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) collectait 0,31% à 10'014,54 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,32% à 1527,08 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,24% à 12'190,69 points. Sur les trente principales cotations, vingt et une progressaient, cinq reculaient et quatre se tâtaient encore sur la direction à suivre.

Le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza (+1,4%) avait pris les commandes du peloton, dopé par une recommandation à l'achat émise par Morgan Stanley. Le chimiste de spécialités Clariant (+0,9%) suivait à quelque distance, alimenté également par une recommandation d'achat concoctée cette fois par Barclays.

Le bon Roche (+0,7%) prenait de la vitesse, après un démarrage poussif et une double extension d'indication en Europe pour son anticancéreux généraliste Tecentriq. Novartis (+0,2%) était aussi passé du bon côté de la barre, dans la foulée de l'octroi d'un nouveau statut de percée thérapeutique aux Etats-Unis pour un traitement expérimental contre le cancer du poumon racheté il y a dix ans à Incyte.

Le paquebot alimentaire Nestlé par contre (-0,02%), restait à quai.

Le parfumeur et aromatiseur verniolan Givaudan (+0,3%) a finalisé l'acquisition de la maison allemande de parfums Drom, pour un montant toujours tenu secret.

Sur le marché élargi, le conglomérat schwytzois Oerlikon égarait 0,1%, après avoir annoncé le recrutement au 1er janvier prochain d'un nouveau directeur financier.

