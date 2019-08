Bourse Zurich: le SMI scotché dans le rouge après un timide rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait son chemin de croix mardi à l'approche de la mi-journée. Après une brève incursion en territoire positif, son indice phare SMI est repassé dans le rouge, se maintenant péniblement au-dessus de la barre des 9700 points.

Contrairement aux Bourses asiatiques, leurs homologues européennes restaient sceptiques, attendant du concret dans l'apaisement du conflit commercial sino-américain, qui constitue la principale source de craintes des marchés à court terme.

"Les derniers jours ont été compliqués pour les marchés financiers", résume dans une note Michael Hewson, de CMC Markets, en référence aux tirades de Donald Trump enjoignant les entreprises US à quitter la Chine, et laissant entendre que le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell représente un plus grand danger pour la première économie mondiale que le président chinois Xi Jinping.

Après s'être accablés réciproquement de droits de douane et de reproches vendredi, la Chine et les Etats-Unis ont repris le chemin de la négociation lundi soir.

"Les Chinois veulent un accord (...) Je ne pense pas qu'ils aient le choix", a lancé Donald Trump, laissant espérer un répit dans un bras de fer qui pourrait faire dérailler pour de bon une économie mondiale en plein ralentissement.

Le président américain a assuré que la demande de dialogue était venue de Pékin. "La Chine a appelé la nuit dernière (...) Elle a dit 'revenons à la table des négociations', alors on va y revenir", a-t-il dit, sans préciser qui avait "appelé" qui.

De son côté, le principal négociateur chinois, Liu He, a assuré que Pékin était prêt à "résoudre calmement le problème par des consultations et la coopération".

Toujours au chapitre géopolitique, la recomposition du paysage politique italien semble en bonne voie. L'hypothèse d'un gouvernement formé par le Parti démocrate et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) s'est renforcée.

L'Allemagne a dégagé un excédent budgétaire de 45,3 milliards d'euros au premier semestre, en recul par rapport à la même période l'an dernier, où il avait atteint 51,8 milliards. En France, le climat des affaires et le moral des ménages sont tous deux restés stables au mois d'août, au-dessus de leur moyenne de longue période.

En Suisse, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a augmenté de 2,8% l'année dernière, porté par une reprise de la contribution du commerce extérieur et une impulsion de l'industrie manufacturière, selon les premières estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Juste avant 11h00, le Swiss Market Index (SMI) lâchait 0,10% à 9705,81 points, après avoir plongé à 9685,69 points. Le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,16% à 1471,79 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,08% à 11'819,49 points. Sur les 30 principales cotations, 23 cédaient du terrain et sept en gagnaient.

Le géant des produits ophtalmiques Alcon (+0,1%) a annoncé l'homologation aux Etats-Unis de sa lentille intraoculaire trifocale Panoptix Acrysoft IQ, présentée comme la première et unique du genre dans le pays.

Son ancienne maison-mère Novartis (+0,5%) dominait les échanges, alors qu'UBS et Kühne+Nagel (+0,3% chacun) se disputaient la deuxième place, devant Credit Suisse (+0,2%), sans nouvelle particulière.

Les deux autres poids lourds de l'indice Nestlé (+0,4%) et Roche (-0,1%) étaient passés en territoire négatif.

Le chimiste Clariant (-0,1%) va développer les capacités de son unité de production de catalyseurs à Panjin, dans le nord-est de la Chine. L'investissement se monte à "deux chiffres en millions de francs suisses".

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich décollait de plus de 2,1%. L'exploitant aéroportuaire a amélioré sa performance financière à tous les niveaux au premier semestre, profitant notamment de l'afflux de passagers et de l'augmentation du nombre de rotations d'avions.

Santhera s'envolait de 10,1% après l'annonce de résultats d'étude positifs avec le vamorolone chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).

Le groupe de presse Tamedia (-5,7%) a vu sa performance semestrielle plombés par le recul du marché de la publicité imprimée, les fusions d'entreprises et les investissements.

La banque liechtensteinoise LLB (+2,0%) en revanche publié des résultats semestriels en hausse, à l'image d'Allreal (+0,4%) et de Vetropack (+8,6%). Le fabricant d'emballages en verre a en outre profité d'un relèvement de la part de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) qui recommande désormais la surpondération de l'action au porteur.

