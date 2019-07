Bourse Zurich: le SMI se heurte à nouveau à la barre de 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini légèrement dans le vert lundi. Le SMI, qui avait connu une matinée morose, s'est bien repris par la suite. Il a de nouveau atteint la barre des 10'000 points, mais n'est pas parvenu à la refranchir nettement et a fini de justesse en zone positive. Alors que la saison des résultats marquait une pause, les investisseurs étaient déjà dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale (Fed) dont le comité monétaire se réunit mardi et mercredi.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après avoir inscrit de nouveaux records la semaine passée et avant la Fed et de nouveaux résultats d'entreprises.

"Les investisseurs se délectent du fait que la Fed va baisser ses taux mercredi (...) alors que la situation économique (américaine) est loin d'être catastrophique", ont commenté es analystes de Mirabaud Securities, en rappelant que "les statistiques donnent 20% de probabilité au scénario d'une baisse de 50 points de base (un demi-point de pourcentage) et 80% pour une baisse de 25 points".

Le SMI a fini en hausse minime de 0,03% à 9970,87 points, avec un plus haut à 10'000,55 et un plus bas à 9916,36. Le SLI a gagné 0,16% à 1530,87 points et le SPI 0,12 à 12'108,89 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé, 11 reculé et Lonza a fini inchangé.

Le podium du jour se compose de Sonova (+2,6%), Givaudan (+1,7%) et Nestlé (+1,1%).

Selon les courtiers, l'action du géant de Vevey a profité de la révision à la hausse de l'objectif de cours par plusieurs analystes dans la foulée de la bonne performance semestrielle dévoilée la semaine passée.

Les deux poids lourds pharmaceutiques ont en revanche trainé la patte. Novartis a cédé 1,0% et Roche 0,5%.

Le premier a reconnu avoir manqué "de peu" le critère primaire d'évaluation fixé pour une étude clinique avancée d'extension - Paragon-HF - sur son médicament pour le coeur Entresto.

Independent Research a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "conserver", après des chiffres trimestriels supérieurs à ses attentes, l'analyste a relevé ses prévisions. La recommandation n'a pas été changée à cause du cours actuel.

Clariant (-2,2%) a terminé lanterne rouge, derrière ABB (-1,3%) et Novartis.

Goldman Sachs a abaissé la recommandation pour Clariant à "neutral" de "buy" et réduit l'objectif de cours en raison des incertitudes liées à l'avenir du groupe et après une rentabilité décevante au 1er semestre. Deutsche Bank a elle réduit l'objectif de cours et confirmé "hold" en raison notamment des turbulences avec l'actionnaire Sabic.

ABB a souffert de réductions d'objectif de cours par DZ Bank et Independent Research, le premier confirmant "acheter" et le second "conserver".

L'analyste de DZ Bank a notamment relevé que les résultat et le flux de trésorerie ont souffert des frais de réorganisation, mais que cette dernière doit, à terme, porter ses fruits.

De son côté, Independent Research a réduit l'objectif de cours et confirmé "conserver". L'analyste a été déçu par les résultats trimestriels, notamment par l'accélération du recul des marges et de la croissance organique.

Adecco a cédé 0,5%. Les affaires des entreprises suisses de travail temporaire ont nettement régressé au deuxième trimestre 2019, selon le baromètre Swiss Staffingindex. Cet indicateur s'est inscrit à la baisse depuis le début de l'année, cependant les spécialistes n'envisagent "aucune phase de dépression à long terme".

Sur le marché élargi, Polyphor (-4,3%) a dû revoir son organisation après l'abandon forcé en mai des recherches cliniques avancées sur le murepavadin contre la pneumonie nosocomiale. La direction a notamment réattribué les financements et personnels ainsi libérés aux programmes en immuno-oncologie.

Airesis (-0,8%) a indiqué que la marque de vêtements et chaussures de sport française Le Coq Sportif, dont elle détient 82%, s'est maintenue dans les chiffres noirs sur les six premiers mois de l'année.

