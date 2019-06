Bourse Zurich: le SMI se maintient au-dessus des 10'000 points

Zurich (awp) - Après avoir ouvert à un niveau inédit, le SMI franchissant dès l'ouverture le seuil des 10'000 points, la Bourse suisse maintenait le cap à l'approche de la mi-journée. Les investisseurs semblaient quelque peu sortir de leur retenue, soulagés par les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

La Fed a en effet laissé mercredi la porte ouverte à une possible baisse des taux directeurs pour soutenir l'économie, face à la persistance des tensions commerciales et au ralentissement de la croissance mondiale.

"Les incertitudes entourant les perspectives se sont clairement accrues depuis notre dernière réunion", a résumé le président de la banque centrale Jerome Powell, citant la guerre commerciale lors d'une conférence de presse à l'issue de deux jours de réunion du comité monétaire.

Il y a donc plus d'arguments en faveur d'une politique monétaire "un peu plus accommodante", a-t-il jugé. Dans la foulée, la Bourse de New York a clôturé dans le vert, tout comme celle de Tokyo jeudi.

La Banque du Japon (BoJ) a annoncé également maintenir les dispositions de sa politique monétaire ultra-souple, une décision sans surprise, sur fond de conjoncture internationale dégradée et de faiblesse de l'inflation japonaise.

La Banque d'Angleterre devra également dévoiler ce jeudi ses décisions de politique monétaire, alors que le Royaume-Uni se trouve embourbé dans le dossier du Brexit et cherche un successeur à la Première ministre Theresa May.

"Ces dernières semaines, les banques centrales mondiales ont adopté une approche beaucoup plus transparente en matière de relâchement monétaire, dans un contexte de ralentissement économique mondial", ont commenté les analystes de CMC Markets.

Vers 10h30, l'indice SMI notait à 10'034,96 points en progrès de 0,74%. L'indice SLI gagnait dans le même temps 0,78% à 1535,98 points, alors que l'indicateur élargi SPI engrangeait 0,78% à 12'117,23 points. Sur les trente valeurs du SLI, seules deux, à savoir les bancaires Credit Suisse (-0,6%) et UBS (-0,2%) étaient à la traîne depuis le début de la séance.

Du côté des gagnants, la toujours imprévisible et volatile AMS faisait la course en tête s'adjugeant 4,6%. Le titre du fabricant autrichien de capteurs était suivi de l'horloger biennois Swatch Group (+3,5%), lequel tirait profit du bond des exportations horlogères de près de 11% en mai.

Swatch Group (+3,4%) et Richemont (+1,8%) se distinguaient, à la faveur du bond des exportations horlogères de près de 11% observé en mai. L'imprévisible et toujours volatile AMS (+3,3%) venait s'intercaler entre les deux spécialistes de l'horlogerie et du luxe. Alors que Logitech (+1,7%) pointait en 3e position, Richemont (+1,6%) tirait aussi profit de la statistique de la Fédération de l'industrie horlogère suisse.

Les poids lourds de la cote, en particulier Roche (+1,1%), suivi par Nestlé (+0,9%) et Novartis (+0,5%) soutenaient l'évolution favorable de l'indice de référence. Parmi les quelques nouvelles d'entreprises précédant l'ouverture de la séance, Lafargeholcim (+0,6%) a indiqué avoir perçu près de 77 millions de dollars pour son rachat de dette.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a fait part d'un nouveau tassement des exportations helvétiques en mai, le 3e d'affilée. Celles-ci se sont contractées de 1,2% sur un mois en termes réels, à 18,89 milliards de francs suisses.

Sur le marché élargi, Perfect s'envolait de 41% suivi d'Emmi (+4,86%), le transformateur de lait lucernois tirant profit du relèvement par Credit Suisse de l'objectif de cours de 880 à 1020 francs suisses.

Barry Callebaut bondissait de 2,3%, après la publication d'une étude de Credit Suisse, le numéro deux bancaire helvétique reprenant la couverture du producteur zurichois de produits à base de chocolat et de cacao à outperform et un objectif de cours de 2350 francs suisses.

Leclanché (-0,3%) a annoncé une coopération avec Comau dans la production d'accumulateurs.

