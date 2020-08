Bourse Zurich: le SMI se maintient dans le vert à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse parvenait à conserver ses gains vendredi à l'approche de la mi-journée. En verve, le poids lourd Novartis permettait maintenir les indices à flot, alors qu'une poignée de sociétés du marché élargi ont présenté leur performance semestrielle.

Le front des nouvelles macroéconomiques demeurait plutôt calme. Seul indicateur à se mettre sous dent en matinée, l'indice des directeurs d'achat (PMI Flash) de la zone euro s'est replié à 51,6 points en août, après avoir atteint 54,9 points en juillet, selon la première estimation du cabinet Markit.

Après une entame de séance en hausse de 0,34%, l'indice SMI perdait un peu de terrain tout en parvenant à se maintenir dans le vert, notant vers 10h40 à 10'259,52 points, soit une progression de 0,29%. Le SLI gagnait 0,18% à 1559,64 points, alors que l'indicateur élargi SPI avançait de 0,25% à 12'772,97 points.

Sur les trente valeurs vedettes composant le SLI, neuf s'affichaient en repli, 20 en hausse, alors que le bon Schindler faisait du surplace. Pointant juste derrière la toujours volatile AMS (+2%) et l'assureur Swiss Life (+1,4%), le poids lourd Novartis (+1,4%) assurait l'essentiel de la progression de l'indice des trente plus grosses capitalisations du marché helvétique.

Jeudi soir, le géant pharmaceutique bâlois a obtenu plus tôt que prévu le feu vert de l'autorité sanitaire américaine (FDA) pour le Kesimpta, un traitement de la sclérose en plaques. La décision de la FDA n'était pas attendue avant septembre.

Autres valeurs de poids de la cote helvétique, Nestlé se reprenait, affichant un gain de 0,15%, tout comme le bon Roche (+0,1%), qui pointait aussi dans le vert.

Figuraient également dans le peloton de tête la toujours volatile AMS (+1,3%), accompagnée du spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS (+0,4%). Temenos (+0,7%), Richemont (+0,6%) et Swiss Re (+0,5%) étaient quelque peu distancés.

Le bas du tableau se composait de Logitech (-0,7%), Vifor (-0,9%), la lanterne rouge revenant à Sonova (-1,1%).

Du côté du marché élargi, Bachem (+10,5%) menait le bal. Le chimiste rhénan a annoncé une solide performance à l'issue du premier semestre. Affichant des ventes approchant le niveau record du deuxième semestre de 2019, le groupe de Bubendorf a vu son bénéfice net bondir de 60,7% en l'espace d'un an à 32,8 millions de francs suisses.

Mobilezone (+9,0%) était aussi à la fête. Le fournisseurs de services de télécommunications a réussi l'exploit de dépasser largement les attentes des analystes au terme du premier semestre. Le résultat d'exploitation (Ebit) et le bénéfice net sont certes en recul par rapport à 2019, avec 9 millions de francs suisses pour le premier (-61,8%) et 7 millions pour le second (-59,0%), mais dépassent de loin les prévisions.

Cosmo s'envolait de 6,8%. Le laboratoire pharmaceutique italien, incorporé aux Pays-Bas et sis fiscalement en Irlande a décroché de la Commission européenne l'homologation pour son bleu de méthylène MMX, désormais autorisé pour la visualisation des lésions colorectales lors de coloscopies. L'autorisation s'étend à tous les pays de l'Union européenne ainsi qu'aux membres de l'Espace économique européen (EEE).

Un peu plus loin, Flughafen Zürich (+2,9%) se détachait aussi en haut de tableau, quand bien même l'exploitant de l'aéroport de Zurich a annoncé une perte nette de 27,5 millions de francs suisses après six mois en 2020, comparé à un bénéfice net de 143,4 millions au premier semestre 2019. Mais la performance s'est révélée nettement supérieure aux attentes des analystes consultés par AWP.

Côté perdants, U-Blox chutait lourdement de 9,0%. Le fabricant zurichois de composants électroniques a fait part jeudi après la clôture du marché de résultats semestriels en repli tous azimuts au premier semestre 2020. La firme a certes initié un programme de réduction des coûts, mais face aux incertitudes, la direction a annulé ses objectifs pour l'ensemble de l'année et à moyen terme.

